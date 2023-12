El Gobierno analiza la venta de oro del Banco Central para obtener utilidades

Una medida para cambiar el perfil de reservas del Banco Central del Ecuador (BCE). El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Juan Carlos Vega, aseguró este 18 de diciembre de 2023 que se busca convertir en liquidez parte de las reservas en oro.

“El Banco Central tiene sus reservas internacionales en diversos mecanismos, tanto internos como externos, y uno de esos es el oro, que me parece desde el 2012 ha venido comprado a los mismos ecuatorianos. Y una de las reflexiones que se hace, que como porcentaje, tal vez, en las condiciones que está el país, se requiere reservas líquidas (…) Se considera técnicamente que es demasiado tener 40 % de las reservas en oro. Por otro lado, una de las dificultades del oro es que no le rinde al Banco Central en interés con su valor, con tasas de interés tan altas. Lo que el Banco Central va a hacer es convertir un porcentaje de oro en liquidez, que no va a ser tocada de ninguna forma ”, dijo Vega, en su primer conversatorio con medios de comunicación.

En lugar de tener un 40 % en oro será un 30 % y ese 10 % se convertirá en liquidez, que se invertirán en otros mecanismos, dijo Vega. Además, con la venta de oro, que actualmente están en precios históricamente altos (más de 2.000 dólares por onza), se espera tener una utilidad, que por ley le corresponderá al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Además, Vega argumentó que la transacción es completamente legal y reiteró que no se toparán las reservas.

El titular de la cartera de Estado señaló que el proyecto de Ley de Eficiencia Económica, o reforma tributaria, que actualmente está en la Asamblea Nacional para su debate y su aprobación, es el principio de las medidas que espera implementar el Gobierno para sanear las cuentas fiscales, que este año cerrará con un déficit de 5.789 millones de dólares, el 5 % del Producto Interno Bruto (PIB).

En ese contexto, dijo Vega, el Gobierno analiza la focalización de los subsidios a los combustibles y que el país debe discutir esa posibilidad en la actual crisis económica.

Además, señaló que el Gobierno recortará unos 1.000 millones de dólares en gastos el próximo año. Ese ajuste, dijo el ministro de Finanzas, se realizará, sobre todo, en las empresas públicas.

