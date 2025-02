¿Cuánto ganaré en intereses en Ecuador si deposito $ 3.000 a 12 meses en 2025?

El Banco Central de Ecuador (BCE) publicó las diferentes tasas de interés referencial por créditos y depósitos que los clientes encontrarán en las entidades bancarias en este mes de febrero. Entre las tasas están los plazos e intereses de los depósitos a plazo fijo.

Es decir, para aquellas personas que, a partir de este mes de febrero, quieran ubicar dinero en alguna póliza bancaria, como inversión, para hacer rendir dicho monto al largo o mediano plazo, el BCE expone cuál es la tasa referencial de esa ganancia, teniendo en cuenta que ese porcentaje puede varias de banco a banco y ser más, menos o igual a dicha referencia.

Es así que, según lo que publica el Banco Central, el depósito a plazo tiene una tasa referencial anual del 6,98 %. No obstante, esta tasa cambia de acuerdo a los plazos.

Por ejemplo, si el plazo va de 30 a 60 días, la tasa de interés de la ganancia sería del 5,99%. Si el plazo es de 61 a 90 días, la tasa es del 6,47%. Si el plazo es de 91 a 120, entonces la tasa será del 6,69%.

Asimismo, si el plazo va de entre 121 a 180 días, la tasa referencial es del 6,23%. Si el plazo va de 181 a 360 días, la tasa de interés es de 7, 12% y si conlleva un plazo de 361 y más días, entonces la tasa de interés crece en 8,45%.

Para poner un ejemplo de cuánto en intereses ganaría una persona si deposita a plazo fijo un total de $3.000 a 12 meses, la experta en Banca y Evaluación de Inversiones de la Espae- Escuela de Negocios de la Espol, Sonia Zurita, realiza el cálculo.

Indica que con un depósito de $ 3.000 a un plazo de 361 días y con la tasa de interés pasiva efectiva que publica en BCE que es del 8, 45 %, el usuario tendría una ganancia al año de $253,50.

Es decir, que después de un año de mantener $3.000 congelados en el banco, invertidos en una póliza, el usuario tendría $ 3.253,5.

Pero la experta también realiza el cálculo con la tasa pasiva referencial para este mes de febrero que es del 6,98 %. Es así que la ganancia por depositar $3.000 a plazo fijo por un año, daría como interés $209, 40. Es decir, $ 3.209,40.

“Las tasas pasivas tanto para cuentas de ahorros como depósitos a plazo fijo son negociables. Lo que significa que las entidades financieras pueden ofrecer pagar al ahorrista tasas menores o mayores publicadas por el BCE”, explica Zurita.

¿Quiénes deberían aplicar a estas pólizas?

La experta además recomienda que, este tipo de inversiones, deberían hacerlo las personas que tienen ahorros y que los mismos no tengan un destino inmediato. Pasa cuando alguien tiene una cuenta de ahorros con dinero que no suele utilizar o no en su gran parte, por incluso años. En ese caso, lo mejor sería ponerlo a rendir a través de los depósitos a plazo fijo o también conocidos como pólizas.

“En lo que los usuarios deben estar claros es en el tiempo en que dejarán de usar o necesitar ese dinero, aquellos son los plazos. Este dinero puede ser, por ejemplo, las utilidades de la empresa o los décimos”, recomienda.

