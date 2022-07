El anuncio de fusión de CFN y BanEcuador, para juntos formar lo que será el nuevo Banco de Fomento Económico, ha implicado un trabajo de saneamiento y transparencia de sus cuentas para lograr tener una entidad con fortaleza financiera. Pero ese proceso no solo ha incluido una fuerte política de cobro de cartera, sino ajustes en sus gastos que han llegado a tocar el campo laboral. En la primera mitad del año, 500 trabajadores tuvieron que ser separados.

“Esa sin duda ha sido la parte más difícil”, reconoció este 27 de julio de 2022 Iván Andrade, presidente de la Corporación Financiera Nacional (CFN), durante un conversatorio que tuvo como fin informar el avance de la fusión. No obstante, aclaró, ha sido necesario, para enfrentar la actual realidad: ambas firmas luchan por recuperar una cartera de difícil cobro que suma más de $ 776 millones y que, según se ha denunciado, es fruto de una política flexible y poco técnica en la entrega de créditos que hoy las ha obligado a provisionar más de $ 1.011 millones para cubrir posibles impagos. “De esa cantidad de personas que han tenido que salir, unas 80 eran de CFN, el resto son de BanEcuador, donde más hemos tenido que sacar”.

Otra prioridad ha sido establecer cuánto realmente vale la cartera de ambos bancos Iván Andrade, presidente de CFN

Según data consolidada, el gasto de operación llegó a $ 117 millones en diciembre de 2021, en lo que va de este año esa cifra alcanza los $ 47 millones. Si ese ritmo de gasto se repite en el mismo nivel en la segunda mitad de año, el ahorro superaría los $ 15 millones. “¿Por qué es importante bajar el gasto?, porque en proceso de fusión se tiene que ahorrar”, dice Andrade.

Según información oficial, otros ajustes se han dado en el área tecnológica, como no invertir en la renovación y actualización de equipos y sistemas. Eso no es necesario ahora que se vive un proceso de fusión, pero podrá retomarse en el 2024 teniendo una entidad consolidada.

Otro ahorro aún por contabilizar vendrá con el cierre de oficinas de la CFN, en 10 ciudades del país. La suspensión de servicio, dice, no afectará para nada a sus clientes, menos ahora que el banco ha frenado su oferta de créditos de primer piso. BanEcuador, por su parte, conservará las 170 sucursales que tiene a nivel nacional.

El decreto ejecutivo que ordena la fusión establece abril del próximo año como el plazo para completar el proceso, no obstante, la meta es concretarlo en enero. Si ambas empresas tuvieran que fusionarse hoy tendrían a su disposición un total de $ 5.023 millones en activos, de los cuales $ 1.856 millones son fondos disponibles e inversiones de corto plazo y $ 1.852 millones de cartera neta (no incluye la improductiva). En CFN, hasta junio del año pasado han logrado cobrar más de $ 333 millones; en BanEcuador, $ 148 millones.

“Ya depurando las cifras y aplicando las debidas provisiones, la calidad del activo que tenemos es bueno. Si no aplicábamos las debidas provisiones y no le dábamos una atención específica a la calidad de la cartera sería un balance mentiroso que no refleja la realidad”, sostiene Andrade.

Hasta junio pasado, ambas entidades alcanzaron un índice de morosidad de 27,10 %, como consecuencia del nivel de cartera improductiva hoy sometida a miles de juicios coactivos, que deberán librarse en este y los próximos años.

LOS JUICOS COACTIVOS

Una de las herencias que tendrá la administración del nuevo banco es la tarea de concretar el cobro de más de $ 700 millones de cartera improductiva, vía juicios coactivas. Hasta la fecha, la CFN ha iniciado más de 1.205 juicios para recuperar una cartera de más de $ 400 millones. En BanEcuador se contabilizan más de 14.000 procesos, debido a menores montos (créditos de $ 4.000 promedio).

Según Andrade, dentro de 109 procesos ya se ha procedido al embargo por un monto de $ 161 millones.