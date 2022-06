En el acuerdo comercial que Ecuador negocia con México nada está dicho, ni siquiera si este llegará o no a feliz término. El ministro de la Producción señala que la inclusión de la principal oferta exportable al país mexicano no está en discusión. El país peleará por el ingreso de sus productos estrellas, el desafío es hallar con los mexicanos un mecanismo de ingreso que beneficie a ambas partes.

- El anuncio de exclusión del camarón, dado a conocer por una entidad gubernamental a través del sitio oficial del Gobierno de México, causó sorpresa y preocupación.

- Eso fue una tergiversación , un gremio de pesca privado que hizo este pronunciamiento a su favor, entendemos nosotros que para poder jugar dentro de la negociación... por un problema técnico, aún no sabemos por qué, se subió a una página oficial del Gobierno. Pero se trató de una mala información que vino de México y que hizo que esto se eleve a un nivel político, al que se le ha bajado el tono.

- ¿Ecuador se pronunció ante esto? Ese comunicado fue bajado al final de la tarde.

- Sí, nosotros tomamos contacto con las autoridades mexicanas y esto se aclaró inmediatamente. Se ratificó formalmente que la negociación no está cerrada y que tampoco han quedado fuera ninguno de los productos de Ecuador.

Si nos tomamos más tiempo, nos tomaremos más tiempo, pero el acuerdo comercial será bien negociado

- Pero más allá de que lo hayan bajado, esto ya marca un antecedente, el rechazo absoluto por nuestro camarón.

- Efectivamente, nos preocupó la forma en cómo se expuso esta información. No nos sorprende porque conocíamos que esa era la posición de algunos sectores, frente al camarón y el banano.

- No cree que ha habido falta de transparencia en comunicar este tema. Desde el inicio vienen anunciando un acuerdo con viento en popa, pero no es así. La novena ronda ustedes la anunciaron como la última, como algo definitivo y no fue así.

- Acabo de salir de la Asamblea Nacional en una comparecencia, es la cuarta vez que yo voy para informar sobre este acuerdo, allí he dicho que hay temas de los que lastimosamente no podemos dar detalles (porque existe el riesgo de que se caiga la negociación)...pero hemos generado un proceso de transparencia que no existía antes, el de crear un cuarto adjunto para que el sector privado, académico, y político tenga la contraparte necesaria. El hecho de que nos estemos tomando más tiempo del que dijimos y que no se haya cerrado el acuerdo en diciembre pasado es porque creemos que es importante hacer un acuerdo comercial bien negociado. Este es el acuerdo más amplio que hemos tenido...pero en un año hemos pasado, de un avance del 30 con un avance del 98 %.

- ¿Cómo podemos insistir en un acuerdo que, tras avances del 98 %, no ha logrado garantizar lo básico: la inclusión de nuestra oferta estrella? ¿Cerraría usted un acuerdo sin garantizar el acceso al camarón, al banano, al atún?

- Nosotros tenemos que tener un acuerdo que nos permita tener un acceso, que puede ser en cuotas, periodo de desgravación, algún mecanismo que permita algún ingreso paulatino de nuestros productos. Pero si es que se siguen manteniendo en esa posición de exclusión, evidentemente tendremos que tomar una decisión técnica e incluso política sobre si es conveniente o no este acuerdo. Pero por eso nos tomamos todo el tiempo necesario para alcanzar un mecanismo.

Hemos acordado con México la exclusión de oferta puntual, pero no es una oferta de alta exportación.

- ¿Esa decisión podría ser la de no firmar un acuerdo?

- El no firmar un acuerdo comercial siempre está sobre la mesa. Puede que tengamos un proceso de negociación, que estemos muy avanzados pero que cualquier elemento a última hora se cambie o que no sea del interés de cualquiera de los dos países y el acuerdo comercial pueda entrar a una fase de espera.

- ¿Existirá algún tipo de exclusión?

- Hemos aceptado y acordado con México exclusiones muy puntuales de ciertos productos, de lado y lado que creemos que no son necesarios por la sensibilidad de ambos países, negociar. No puedo decir ahora cuáles son, pero en el caso de los productos ecuatorianos de alta exportación como el banano, el camarón, atún, flores, vegetales, frutas, lo hemos dicho, necesitamos tener un acceso al mercado.

- ¿Con este escenario se abre la puerta a más rondas? Insisto, todavía está por definirse lo más grueso del acuerdo. Con reuniones virtuales cuánto más se puede llegar a avanzar.

- No falta lo más grueso, estamos en un avance de cerca del 99 %. Lo que sí tenemos que llegar ahora es a definiciones que pueden ser en el plano político. Si llegamos a tener en las próximas semanas un acuerdo a nivel ministerial, presidencial, con respecto a estos productos que faltan definir el ingreso, podemos decir que hemos llegado a la última etapa de cierre técnico. Por eso sigue siendo la novena ronda de negociación. Y sigo insistiendo en que esta tiene que ser la última ronda de negociación que se extenderá un tiempo más o un tiempo menos.

- ¿Cómo iniciará ese diálogo político que garantice el ingreso de estos productos?

- Desde el lunes de esta semana los diferentes equipos de negociación siguen avanzando. Con los temas que quedaron pendientes, algunos técnicos, legales. En el caso del banano y camarón, hemos dicho, eso sigue siendo el tema pendiente y lo toparemos en la Cumbre de las Américas, a nivel ministerial, que es el que corresponde ese nivel de decisión. Está por confirmarse una reunión con la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, pero aún está por confirmarse porque no se sabe si ella viaja o no, pero está pedida esa reunión. Nuestra postura desde Ecuador es que esos productos deben estar incluidos, si la respuesta es negativa ahí tomaremos una posición política al más alto nivel incluso con el presidente de la República...Por eso en esta última etapa no ponemos fecha de cierre al acuerdo comercial, pero sí quiero ratificar que la voluntad de las dos partes existe.