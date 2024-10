Las fincas seguras, tema de coyuntura en Banana Time Guayaquil 2024

Las haciendas de banano no son ajenas de experimentar el problema de inseguridad, ellos también son víctimas de las extorsiones; por lo tanto también fue uno de los tema de coyuntura que se analizaron en Banana Time Guayaquil 2024.

El asesor en temas de seguridad y exministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, describió la propuesta de “Finca Segura” que ha desarrollado e implementado en su país para contrarrestar hechos de inseguridad. Y detalló las cinco características que una finca así, debe tener: formación del personal; trabajadores y proveedores confiables; sistemas de tecnología y comunicación; seguridad física; y un centro integral estratégico.

Además, resaltó la importancia de que el sector empresarial sea resiliente. “Ecuador enfrenta una amenaza de seguridad muy grande por las bandas criminales que desarrollan su actividad y afectan la vida diaria del trabajador en las fincas, del proveedor en las vías, en los puertos, del empresario y de la comunidad en general. Y solucionar esa amenaza va a tomar varios años y la actitud resiliente del sector productivo se convierte en ejemplo de un sector que persevera, que ayuda a desarrollar no solo sus capacidades de seguridad sino las del Estado y da ejemplo con sus actividades de protección, de seguridad, a toda la cadena productiva. Y esa resiliencia es la que le sirve al país para ponerse en pie y seguir adelante”.

La clausura del Banana Time Guayaquil 2024

El viernes 25 de octubre de 2024, por la noche, terminaron los tres días de la feria y foro Banana Time Guayaquil edición 21. Aquí todos los integrantes de la cadena de valor del banano se congregaron para buscar soluciones a problemáticas que afectan al sector.

Ecuador tiene el 27% de la participación del mercado global bananero. La Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) organizó esta cita que durante tres días congregó a más de 4.000 asistentes, el doble que en el 2023.

AEBE aseguró que seguirá trabajando para que el banano ecuatoriano se mantenga como el mejor del mundo. Su presidente, Jorge Encalada, clausuró el foro en presencia del ministro de Producción y Comercio Exterior, Luis Alberto Jaramillo; el subsecretario de Fortalecimiento de Musáceas del Ministerio de Agricultura, Gustavo Cépeda; productores y exportadores; conferencistas nacionales e internacionales; entre otros. “AEBE se compromete a seguir liderando este esfuerzo, representando sus intereses y promoviendo una visión moderna e integrada de nuestra industria. Cierro este evento con la certeza de que, juntos continuaremos enfrentando los retos del presente y del futuro. Sigamos trabajando, innovando y posicionando al banano ecuatoriano como el mejor del mundo”, aseveró Encalada.

Los desafíos para los bananeros

Entre los desafíos que el sector bananero nacional experimenta están las regulaciones en sostenibilidad ambiental que imponen mercados como la Unión Europea (UE) y Estados Unidos. El primer bloque es el principal comprador de banano ecuatoriano, solo de enero a agosto del 2024 importó 73,67 millones de cajas de la fruta, que equivalen al 29,92% del total de las exportaciones de Ecuador en ese periodo.

Para afianzar las relaciones con la UE y evidenciar las buenas prácticas en sostenibilidad, en el contexto de Banana Time Guayaquil el Clúster Bananero y Platanero del Ecuador -que AEBE integra junto con otras organizaciones- recibió la visita de Jekaterina Dorodnova, recientemente nombrada embajadora de la UE. La diplomática recorrió la hacienda Celia María ubicada en Machala (El Oro). El director ejecutivo de AEBE, José Antonio Hidalgo, resumió que la visita le permitió a Dorodnova constatar que “Ecuador está listo para ampliar su volumen para la UE, con el cumplimiento de las normativas del Pacto Verde y de la estrategia ‘De la granja a la mesa’”.

La seguridad en el comercio exterior

El especialista en disputas comerciales y arbitraje internacional y socio del bufete VIK Legal Law, Roman Saitov, explicó sobre las regulaciones y normas que alcanzan al comercio bananero en mercados claves para el producto ecuatoriano, como Rusia. Este país es el segundo que más compra banano ecuatoriano. De enero a agosto del 2024 Ecuador exportó a Moscú 45,08 millones de cajas de banano que representan el 18,31% del total de los envíos.

En una entrevista publicada por Diario EXPRESO, Dorodnova dijo referente al pedido de la UE para los puertos de Ecuador, control en los contenedores, aunque no es un problema solo de puertos, es un problema transfronterizo. El problema empieza en las fronteras con los países productores. "El problema también está en la infiltración de los elementos de las organizaciones del crimen en todos los niveles de la gobernanza, porque sin eso no sería posible traficar tanta droga a Europa y hacia otros puntos del mundo".

Dorodnova agregó que el problema es que quizás no hay suficiente capacidad para controlar todos los barcos, los contenedores, que se contaminan en cualquier momento del proceso, hasta en altamar. Hay que reforzar las medidas. "Es lo mismo que hacemos en Europa, porque todavía no hay un control total. Los volúmenes que manejan los puertos europeos son altos, de manera que no se hace el control detallado a cada contenedor", manifestó.

El banano en la gastronomía

Durante el último día del foro se premió al talento culinario y talento organizacional. Por un lado, se eligió al equipo ganador de la Copa Culinaria del Ecuador Banana Innovation Challenge. El bollo con curry bañado con encocado de mariscos y kimchi que los jóvenes Samuel Santacruz y Diana Padilla prepararon fue considerado como el mejor platillo a base de banano por los jueces Gaby Cepeda, chef de La Central Deli Shop; Igor Burlustskyi, instructor de la Escuela de los Chefs; y Michelle Vinueza, docente del Instituto Técnico Bolivariano. Los ganadores se adjudicaron una beca en la Escuela de los Chefs, institución que organizó el challenge junto con AEBE, la Academia Gastronómica del Ecuador, la Prefectura del Guayas y Visita Guayas.

Los mejores stands de Banana Time Guayaquil 2024

Se escogió al mejor stand de la exhibición comercial que se instaló en el Hilton Colon donde fue Banana Time Guayaquil. Los ganadores en la categoría de más de 20 m2 fueron las empresas Agzulasa, en la subcategoría de creatividad; Contecon, en la subcategoría de interactivo; y Cartopel, calidez humana. Y, en la categoría de menos de 20 m2 los ganadores fueron Tharsa, creatividad; Banariego, interactivo; y Banco Pichincha, calidez humana.

