Camaroneros de Ecuador demuestran por tercera vez su inocencia de dumping

Terminó la investigación de Estados Unidos, declarando que no aplica sanción por dumping

Por tercera vez, los camaroneros de Ecuador demuestran que realizan un comercio justo y legal. Tal como EXPRESO informó el martes 22 de octubre de 2024, Estados Unidos no sancionó al país por dumping. En los dos casos anteriores, planteados tanto en la investigación antidumping de 2004 como en la investigación de derechos compensatorios (subsidios) de 2013, Ecuador demostró su inocencia de las acusaciones.

Ahora, de manera oficial, el Ministerio de Producción, mediante un comunicado, reiteró que Estados Unidos no sancionó a Ecuador por dumping. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, y la Cámara Nacional de Acuacultura informan que ha concluido la investigación iniciada por el Departamento de Comercio de Estados Unidos el 25 de octubre de 2023, por el presunto uso de subsidios y dumping en las importaciones de camarón al país norteamericano. Hoy se emitieron las determinaciones finales para ambos procesos.

La legislación de Estados Unidos permite la investigación a las principales empresas exportadoras de los países incluidos en estos procesos, a las cuales se les realiza la respectiva determinación, mientras que al resto de las empresas exportadoras de ese producto se les asigna un valor que resulta del promedio determinado para las empresas investigadas.

Las empresas investigadas por dumping

En el tema de dumping, los porcentajes de sanción determinados a la empresa Santa Priscila alcanzan el 0,48%; a SONGA y demás empresas, el 0%. En la determinación realizada, al no alcanzar el umbral mínimo del 2%, no se aplicarán aranceles adicionales a las exportaciones de camarón de Ecuador; es decir, que a nuestro país no se le aplicarán sanciones en este ámbito.

En la determinación realizada por subsidios, se aplicarán aranceles adicionales iguales a los porcentajes encontrados en la determinación preliminar, que son: Santa Priscila, 3,57%; a SONGA, 4,41%; y demás empresas, 3,78%.

La investigación revisó de manera exhaustiva a las empresas mencionadas y a veintiocho políticas públicas implementadas por nuestro país. La relevancia de las exportaciones ecuatorianas en el mercado internacional del camarón, así como la amplitud de políticas revisadas por el Departamento de Comercio, hacen que el resultado alcanzado sea un hito de la cooperación público-privada para la defensa de las exportaciones y la generación de empleo en Ecuador.

