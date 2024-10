Doródnova: “Ecuador es el principal proveedor de productos orgánicos de la UE”

La Unión Europea sigue siendo el primer destino de las exportaciones de pequeñas y medianas empresas ecuatorianas y de productores de la Economía Popular y Solidaria, y tras los siete años del acuerdo comercial este se ratifica. La Embajadora de la Unión Europea en Ecuador, Jekaterina Doródnova, explica a Diario EXPRESO los retos que hay y en qué se debe mejorar para obtener el máximo provecho del acuerdo comercial.

- Se ha ratificado el acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea. ¿Cuáles serán los beneficios?

- El acuerdo estuvo vigente desde 2017, la ratificación por parte del Consejo de la Unión Europea es un paso final en este proceso. Esto trae certeza jurídica; es un acuerdo de multipartes, también es con Colombia y Perú, aunque con ellos se firmó antes. El comercio bilateral entre Ecuador y UE ha aumentado en un 40 %, que es una cifra importante que da un superávit a Ecuador de más de 8.000 millones de euros (8.642,64 millones de dólares).

- ¿Cuáles son los retos?

- Es un acuerdo integral que tiene objetivos comerciales, sociales y ambientales. En esto hay trabajo por hacer, porque las exigencias de la UE son altas, por ejemplo en la deforestación. Ahora estamos explicando y capacitando en este tema. También los productores tienen que demostrar que sus productos cumplen con el nuevo reglamento, que tiene que ver con cumplir con los derechos humanos, las condiciones justas para los trabajadores. Otro tema es que el producto tiene que cumplir con trazabilidad, para saber que cumple con las reglas de no deforestación. Entonces todavía hay espacio para que más pymes ecuatorianas puedan exportar a la UE. Ahora mismo, Ecuador es el principal proveedor de productos orgánicos para la UE. Esto es un gran logro, porque compite con otros países del mundo.

Contexto En el séptimo aniversario del acuerdo comercial entre la UE y Ecuador, se llevó a cabo un seminario organizado por dicho bloque, las Eurocámaras y las Embajadas de los Estados miembros. El evento promovió el diálogo entre los sectores público y privado para analizar sus resultados y explorar formas de aprovecharlo mejor.

- El banano está en primer lugar de las compras de la UE.

- Las exportaciones de banano de Ecuador a la UE pasaron de 989 millones de euros en el 2022 a 1.204 millones de euros en el 2023. El año pasado las ventas de Ecuador de camarón a la UE fueron 971 millones de euros; de atún, 668 millones de euros; y de flores, 343 millones de euros. También hay importantes compras de cacao y café. Se abre cada vez más mercado para la pitahaya, maracuyá, chips de plátanos, mermeladas, etc. Esto ayuda a reducir la pobreza, porque se les compra a los pequeños productores. Nos gusta comprar lo que da trabajo y buena vida para las mujeres. Nos gusta el comercio justo y solidario.

- Usted dijo que todavía hay espacio para aprovechar de mejor forma el acuerdo. Para lograrlo, ¿qué tiene que hacer Ecuador?

- Hay que mejorar en el tema de la propiedad intelectual, hay que reglamentar y vigilar este tema. También hay que mejorar la transparencia de las compras públicas, la independencia de los procesos. No puedo dejar de hablar de la seguridad y el narcotráfico. Mediante las exportaciones de productos agrícolas de Ecuador es como llega la cocaína a Europa. Aquí es necesaria la responsabilidad compartida en controlar más. Hay demanda de estas sustancias, es una demanda que supera a la de Estados Unidos.

- ¿Qué otros productos compra Europa?

- Más productos orgánicos. Adicional nos interesa lo que se llama superalimentos, como la quinua y las barras energéticas, frutas tropicales como uvillas.

- ¿Cuál es el pedido de la UE para los puertos de Ecuador?

- Control en los contenedores, pero esto no es un problema solo de puertos, es un problema transfronterizo. El problema empieza en las fronteras con los países productores. El problema también está en la infiltración de los elementos de las organizaciones del crimen en todos los niveles de la gobernanza, porque sin eso no sería posible traficar tanta droga a Europa y hacia otros puntos del mundo. El problema que vemos es que quizás no hay suficiente capacidad para controlar todos los barcos, los contenedores, que se contaminan en cualquier momento del proceso, hasta en altamar. Hay que reforzar las medidas. Es lo mismo que hacemos en Europa, porque todavía no hay un control total. Los volúmenes que manejan los puertos europeos son altos, de manera que no se hace el control detallado a cada contenedor.

- En el tema de las inversiones, ¿qué le falta a Ecuador para atraer más capitales?

- El nivel de inversión directa extranjera para Ecuador es muy bajo, es menos del 1 % del PIB. Incluso es menor en comparación con los países vecinos, hasta los que tienen un riesgo país más alto que Ecuador. Allí vemos que las empresas europeas no tienen confianza en este mercado, lamentablemente. No ayudan la inseguridad, la violencia. Esto hace dudar a las compañías a la hora de invertir en Ecuador. También afecta la inseguridad jurídica y la política. Esto es un proceso, sé que el Gobierno de Ecuador hace esfuerzos para mejorar en este tema.

- En otro tema, ¿cómo va lo de la tarjeta amarilla que tiene el atún?

- El mercado europeo es muy exigente y vigilamos, somos muy estrictos. No podemos aceptar que ingrese a nuestro mercado el pescado obtenido de la pesca ilegal, no adecuadamente documentada. Llevamos un diálogo desde hace cinco años. Ecuador ha respondido bien, han puesto marco legal, eso lo apreciamos. En septiembre Ecuador mandó el último informe, pero se requiere más información de unos puntos, hay preguntas adicionales.

- ¿Qué viene luego?

- Todo depende de las respuestas que manden, pero lo importante es que hay un buen trabajo por mejorar la situación.

