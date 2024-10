Pico y placa eléctrico: “a medias y sin un sentido de urgencia”

Las empresas privadas que lo requieran podrán acordar con sus empleados una jornada de trabajo de hasta 10 horas al día, aprovechando la luz natural, por cuatro días a la semana. Una medida temporal mientras dure la crisis energética, que avala el Ministerio de Trabajo.

Esta iniciativa es oficial después de que dicha cartera de Estado expidiera, el pasado martes, el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2024-200 que permite a empleadores y trabajadores ajustar sus horarios laborales bajo el esquema denominado ‘Pico y Placa eléctrico’.

La propuesta fue hecha por los empresarios de la pequeña y mediana empresa, en septiembre pasado, cuando inició la emergencia eléctrica, buscando una modificación temporal en las jornadas laborales, que se acople a la crisis energética y que permita continuidad de los procesos industriales, que estaban siendo interrumpidos constantemente por los apagones, dejando como pérdidas 12 millones de dólares y 20.000 remuneraciones básicas por cada hora de corte.

No obstante, la idea ha sido aceptada por el Gobierno, pero aún no en su totalidad, ya que además del consenso con el Ministerio de Trabajo, es necesario el pronunciamiento del Ministerio de Energía para que pueda ser eficaz, según menciona a EXPRESO, Francisco Vergara, presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha (Capeipi).

Y es que además de brindar legalidad a la modificación temporal de la jornada laboral, la propuesta consistía en dividir energéticamente en dos al país, para que la mitad de las industrias trabajen de lunes a jueves sin cortes de luz, y que la mitad restante lo haga desde el jueves hasta el domingo. Esto supondría un descanso obligatorio de viernes a domingo para el primer grupo, y de lunes a miércoles para el segundo, dejando solo el jueves con el 100 % para la carga eléctrica, cuyo equilibrio haría que el país tenga un consumo aproximado de 15.000 gigavatio-hora por año, para cada una de las zonas.

“El proyecto Pico y Placa eléctrico tiene dos partes, la primera se ha dado con el Ministerio de Trabajo, pero la segunda parte es energética. El Ministerio de Energía tiene que definir las dos zonas de demandas, lo estamos pidiendo desde hace un mes, pero nos da la impresión de que no tienen el sentido de urgencia”, indica Vergara.

El acuerdo de la nueva jornada laboral se da siempre y cuando no se superen las 40 horas semanales y que los empleados y empleadores estén de acuerdo con esta modificación. Según la documentación oficial del Ministerio, este cambio establece únicamente dos jornadas por las que pueden optar las empresas privadas: de lunes a jueves o de jueves a domingo, ambas con un horario de 7:00 a 17:00.

Jornadas que limitan a otras empresas que no son parte del sector industrial y que también necesitan de ayudas desde el Gobierno para seguir funcionando ante la actual crisis, según comenta la abogada laboral Vanessa Velásquez.

“A una clínica odontológica, por ejemplo, este Acuerdo no le beneficia, porque ella no le pedirá a sus clientes que vayan solo de 07:00 a 17:00 de lunes a jueves. Hay otras empresas que necesitan que el Gobierno les diga cómo les compensará las horas que no pueden trabajar porque hay apagones”, indica.

Además de estar focalizado solo en el segmento industrial, para la experta, este Acuerdo Ministerial llega tarde (casi dos meses después de iniciar los apagones), lo que refleja una lentitud en dar respuesta a la crisis económica y de empleabilidad que atraviesan las empresas.

Con la definición de qué negocios empezarán a trabajar primero, mientras el otro grupo descansa y viceversa, Vergara indica que habrá una mejor organización también en la movilidad y en la educación, por ejemplo. “Hemos mandado una documentación al Ministerio de Educación, para que así mismo las clases de los chicos sea de lunes a jueves. Es una medida que debe contemplar a toda la población en su conjunto”, dice.

Capeipi indica que dividir en dos al país no debe ser territorial, sino netamente energética, tal como lo trazaron en la propuesta enviada al Ministerio de Energía. Pues, explica, no se puede dividir por provincias ya que hay distribuidoras de energía que no abarcan una sola provincia, por ejemplo CNEL distribuye energía en Guayaquil, pero no abarca a todo Guayas.

La Cámara de Comercio de Quito (CCQ) valora que desde el Ministerio de Trabajo se haya tomado este esquema de pico y placa eléctrico, sin embargo, recalca, que el Acuerdo “no sustituye las soluciones estructurales que el país requiere y que la CCQ ha propuesto”. Se refiere a las propuestas que ha venido planteando como un reparto equitativo del ahorro energético e incentivos para importación de generadores.

Propuestas que también se han dado desde la Cámara de Comercio de Guayaquil. “No se debe escatimar en medidas que den respiro a las empresas, especialmente las más pequeñas: facilidades de pago para obligaciones con el Estado, eliminación de ISD para ciertos bienes que ayuden de enfrentar la crisis y créditos”, añade el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Miguel Ángel González.

Descanso. Los trabajadores que adopten esta nueva jornada obtendrán un día de descanso adicional, después de 48 horas consecutivas de trabajo.





