Ferrari ganó 1.219 millones de euros en los primeros nueve meses del año

En este tiempo, Ferrari vendió 10.488 vehículos, ligeramente por encima de las 10.427 unidades del año anterior

El grupo italiano Ferrari obtuvo un beneficio neto de 1.219 millones de euros (1.400 millones de dólares) en los nueve primeros meses de 2025, lo que supone un incremento del 7 % respecto al mismo periodo del año anterior,informó este martes 4 de noviembre de 2025 el fabricante de automóviles deportivos.

Te invitamos a leer: Manta apunta a encabezar la transición energética del país

Los ingresos netos ascendieron a 5.344 millones de euros (6.140 millones de dólares al cambio), un 8 % más interanual, impulsados por un "mix de productos más rico" y un aumento de las personalizaciones, según ha explicado la compañía en su comunicado de resultados.

El beneficio operativo (ebit) fue de 1.597 millones de euros (1.835 millones de dólares), un 12 % más, con un margen del 29,9 %, mientras que el resultado bruto de explotación (ebitda) fue de 2.072 millones (2.380 millones de dólares), un 8 % superior al del mismo periodo de 2024.

En este tiempo, Ferrari vendió 10.488 vehículos, ligeramente por encima de las 10.427 unidades del año anterior.

RELACIONADAS Ecuador avanza hacia una política agroindustrial con respaldo de la Unión Europea

Las ventas crecen en Europa, Oriente Medio y África

Las ventas aumentaron un 3 % en Europa, Oriente Medio y África, se mantuvieron estables en América, y cayeron un 13 % en China continental, Hong Kong y Taiwán.

Marketing digital en Ecuador: Vilma Núñez revela cómo vender más con IA Leer más

El consejero delegado de Ferrari, Benedetto Vigna, ha destacado que la empresa "avanza con convicción y fuerte visibilidad en su trayectoria de desarrollo", subrayando que la marca ha definido "una trayectoria clara en el interés a largo plazo del grupo, sentando las bases para un crecimiento sostenible hacia 2030".

Ferrari revisó al alza sus previsiones para 2025: prevé unos ingresos superiores a 7.100 millones de euros (8.1158 millones de dólares), un beneficio operativo de al menos 2.060 millones de euros (2.367 millones de dólares), y un flujo de caja libre industrial cercano a 1.300 millones de euros (1.494 millones de dólares)

En el tercer trimestre, la compañía obtuvo un beneficio neto de 382 millones de euros (439 millones de dólares), un 2 % más interanual, con ingresos de 1.766 millones de euros (2.030 millones de dólares), un ebit de 503 millones de euros (578 millones de dólares) y un ebitda de 670 millones de euros (770 millones de dólares).

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ