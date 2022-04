De cara a un nuevo feriado, esta vez por la celebración del Día del Trabajador este 1 de mayo, se abre la pregunta sobre si los asuetos están ayudando a la reactivación económica del sector. Los empresarios consideran que no. Para saber si hay o no un repunte de ingresos, es necesario ver qué pasa cuando no hay feriados.

La mascarilla deja de ser una prenda obligatoria en Ecuador Leer más

“No podemos decir que un feriado sirve para la reactivación. Un feriado es parte del ciclo económico del sector privado y de la temporalidad de ventas de cada industria”, manifestó a Diario EXPRESO Nicolás Romero, miembro de la Asociación de Restaurantes del Guayas.

La visión de los empresarios de Cuenca es similar a la de Romero. “El sector turístico sufre una caída desde antes de la pandemia, 2014 tal vez, debido a la falta de iniciativas de las autoridades para fortalecer el turismo. Sin embargo, los asuetos previstos en el calendario de festividades ayudan a paliar los problemas económicos del sector hotelero, pero no son en todas las fechas”, indicó Mario Orellana, hotelero de Cuenca.

Turismo.- Cuenca es reconocida por atraer a los viajeros jubilados. Jaime Marín

En esta misma línea otro hotelero cuencano, Carlos Guerrero, señaló que los feriados salvan algunos gastos, pues la ocupación hotelera llega al 40 %, 50 % y en el mejor de los casos al 60 %.

El pago del 8 % del IVA en feriados no beneficia a todos Leer más

En efecto, desde Manta, otro destino turístico, también ven los feriados como una boya de salvación temporal. Esteban Fiallo, presidente de la Cámara de Turismo de ese cantón, considera que los asuetos siempre han sido las fechas que mantienen a flote el turismo de Manta y de la provincia de Manabí. Pero sostiene que “la reactivación del sector no se debe directamente a un feriado, sino a varias ayudas que debe recibir el sector”.

Desde la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo, su presidente, Holbach Muñeton, señaló que los feriados sirven para que el sector siga existiendo. Pero no son suficientes, pese a que hay unos nueve por año. “Serviría para la reactivación plena si los ingresos que hay en los feriados se replican todos los fines de semana del año”.

Destino.- Uno de los atractivos de Esmeraldas es el destino Las Palmas. Luis Cheme

Para lograr esto falta que se pague cero por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) los fines de semana, propone Muñeton. Una idea que también tiene Fiallo, quien plantea que sea por lo menos por un año.

Muñeton destacó que todavía falta recuperar unos 200.000 empleos en el sector, para decir que hay plena reactivación.

Sin embargo, para el Ministerio de Turismo los feriados son claves para la reactivación. Como prueba señala que se rompió el récord en los ingresos de carnaval y Semana Santa, que fueron de 127 millones de dólares, la mayor cifra desde 2017 según la cartera de Estado. La ocupación hotelera se recuperó en un 96 % respecto a los años prepandemia.

Balneario.- Las playas de Atacames, en la provincia de Esmeraldas, atrae a turistas. Luis Cheme

Además la autoridad mantiene reuniones con los actores del sector para ir afinando planes que impulsen el turismo. Esta semana la cita fue con los empresarios de Chimborazo y Santa Elena.

Pero para los empresarios, falta estímulo fiscal, capital operativo disponible, tasas razonables y seguridad para que el turismo en Ecuador se incremente.

En el caso puntual de Manta, su Cámara de Turismo destacó que falta mejorar la infraestructura del aeropuerto, puertos, vías y que exista agua potable y electricidad sin cortes permanentes. Lo inquietante es que otros destinos tienen problemas similares. Se requiere inversión del Gobierno y de los empresarios para elevar la calidad de atención al turista a niveles internacionales. LZA/JM/LCH/AG

Guayaquil Desde la terminal de esta ciudad, entre el 29 de abril y el 2 de mayo se espera que se movilicen 158.130 personas.

MÁS HORAS PARA LA ATENCIÓN

Para Marcel Orellana, presidente de la Cámara de Comercio de Esmeraldas, falta ampliar los horarios de atención. Actualmente se atiende en los locales hasta las 02:00, pero “se requiere trabajar las 24 horas del día, los siete días de la semana”.

PRIMORDIALES LOS SHOWS

El feriado de 1 de Mayo será bajo en relación a la Semana Santa, cuando se movilizaron 1,6 millones de personas. Todo dependerá de los programas que realicen por Gobiernos Autónomos Descentralizados. Por ejemplo, en Salinas habrá concierto, lo que será una motivación para viajar, dijo la Fenacaptur.

MUERTES Y ASALTOS MERMEN DEMANDA

Los empresarios del sector turístico consultados por este Diario señalaron que cuando hay revueltas en las cárceles, o suben las muertes y asaltos, las personas se llenan de miedo y no salen de viaje, ni siquiera a comer a un restaurante en la ciudad donde viven. Solucionar la inseguridad es clave.

LA RED VIAL DESTROZADA

La red vial se halla destrozada e impide una conectividad normal con Guayas y El Oro, principales consumidores del turismo austral, indicaron los empresarios de Cuenca. Una solución similar solicitaron los empresarios de Manta.

TERMINA LA TEMPORADA PLAYERA

Termina la temporada playera una vez que empiezan las clases en la región Costa, y se van las lluvias y el calor intenso. Por lo tanto, los destinos turísticas reciben menos viajeros. Entonces es cuando la llegada de turistas a la playa baja un 70 %, dijo a Diario EXPRESO Luis Tenempaguay, presidente de la Cámara de Turismo de Santa Elena. Agregó que han solicitado al Ministerio de Turismo que la baja del IVA del 12 % al 8 % se aplique también en días que no son feriados, que se reactive el aeropuerto y que se arreglen las carreteras.