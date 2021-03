Fan Yanping, CEO de Huawei en Ecuador: “Creemos que el comunicado de Nokia es un poco exagerado”

El 26 de febrero pasado, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y Nokia anunciaron que realizan pruebas para el despliegue de la red 5G en el país. De acuerdo a un comunicado de la empresa finlandesa, el acuerdo incluye el apoyo de Nokia a CNT con la amplia modernización de la red de la infraestructura LTE existente, así como la instalación de una red 5G no autónoma (NSA). El despliegue está en marcha, según Nokia. La empresa china Huawei ha realizado pruebas de 5G en 2019 y ha trabajado con CNT por varios años. ¿Hay un cambio de proveedores? Fan Yanping, CEOde Huawei en Ecuador, habla sobre este tema.

- ¿Huawei sigue trabajando con CNTpara desplegar la red 5G en Ecuador?

- La situación es así, porque no solo con CNT, además con otras operadoras mantenemos una colaboración normal. Debería saber que en 2019 nosotros realizamos una prueba de 5Gen conjunto con CNT, en Quito, con presencia del presidente Lenín Moreno y el ministro de Telecomunicaciones (Andrés Michelena). Esta es una muestra de la buena relación entre CNT y Huawei. Ahora estamos esperando que el Gobierno defina el espectro del 5G y una vez definido seguiremos trabajando con CNT.

- En el comunicado de prensa de Nokia se menciona que se trabajará en el despliegue de la red 5G, que ya hay un acuerdo.

- También hemos conocido sobre el comunicado de CNTy Nokia. En el comunicado de CNT dice “presentación”, no dice acuerdo. Entendemos que es una presentación de los beneficios del 5Gen la vida de las personas. Sobre el acuerdo que ha mencionado Nokia, nosotros no conocemos que exista un acuerdo o no, pero según nuestra experiencia de negocio en Ecuador, CNTcomo una empresa estatal, para contratar a un negocio o servicio a una empresa, debería tener un proceso normal de contratación pública. Por otro lado, no se define el valor del espectro. Nosotros consideramos que el comunicado de Nokia es un poco exagerado.

- Ecuador, el año pasado, acordó ser parte de la iniciativa de red limpia de EE.UU. que implica dejar fuera a proveedores de China, como Huawei. Además, en enero de este año, Ecuador firmó un acuerdo con la Corporación de Desarrollo Económico de EE.UU. (DFC, por sus siglas en ingles), el cual condicionaría financiamiento si se deja fuera a empresas chinas de las telecomunicaciones, ¿qué piensa al respecto?

- Sobre la red limpia, nosotros hemos dedicado más de 30 años, a escala global, a nuestro negocio de telecomunicaciones en todo el mundo. Además, hemos ofrecido servicios en más de 170 países y regiones a 3.000 millones de personas y todos nuestros clientes tienen mucha confianza en nosotros. No existe una red limpia para nosotros. Además, en 2021 cumplimos 19 años de presencia en Ecuador. Durante tantos años de negocios en Ecuador nunca hemos recibido reclamos de algún problema de seguridad. En el caso del acuerdo entre el DFC y el Gobierno ecuatoriano, cuando ocurrió en enero, nosotros también nos enteremos de esa noticia. Luego, por medio de la Embajada de China, buscamos confirmar. Incluso el mismo ministro de Finanzas, (Mauricio) Pozo, ha negado la información. No hay ningún condicionamiento. Entendemos que eso no existe.

- ¿Cuánto tiempo le tomaría a Huawei montar la red 5Gen Ecuador? En caso de llegar a un acuerdo con el Gobierno.

- Desde 2018 venimos comunicándonos con la Arcotel (Agencia de Regulación de las Telecomunicaciones) y el Mintel (Ministerio de Telecomunicaciones) sobre la subasta del 5G. Pero ahora, como el Gobierno no define esto y cuando decida subastar el espectro para el 5G nosotros podemos inmediatamente colaborar con nuestro operador. De nuestra parte, los productos ya están listos para el 5G.

- ¿Han tenido acercamiento con los candidatos a la presidencia de la República?

- No nos hemos comunicado con los candidatos. Desde nuestra matriz no nos permiten meternos en materia política. Además, no se define el resultado final. Nuestra expectativa es que una vez que asuma el nuevo Gobierno, el nuevo Mintel, podamos reunirnos para presentarle algunos casos ya exitosos que existen en Europa y Chile con el 5G y Huawei.