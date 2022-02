La economía del país depende en gran medida de lo que genera su industria agrícola, pero paradójicamente en este sector escasean las políticas a largo plazo que definan su futuro. Pedro Álava, quien desde hace cinco meses dirige el Ministerio de Agricultura, admite tremendo vacío. En el tiempo que lleva, dice, ha tenido que resolver lo urgente, pues no se puede pensar en grandes cambios cuando el sector aún tiene un censo y estadísticas sin actualizarse desde hace 20 años.

Un declive silencioso marca presión en el sector bananero Leer más

- Los agricultores cerraron el 2021 con la percepción de no haber sido escuchados. Las protestas, el bloqueo de carreteras, dicen, de nada sirvieron. Hasta hoy.

- No se puede hablar de desatención cuando el eje central de las medidas que hemos tomado ha sido la atención permanente, sobre todo a los pequeños agricultores.

- Pero la queja persiste. La crisis de precios de los arroceros sigue, el incremento del costo de insumos se agrava. ¿Qué están haciendo ustedes para controlar esto?

- Absolutamente nada, porque no podemos meter las manos en las empresas privadas para controlar precios, ya se acabó la época del correísmo. Nosotros creemos en el libre mercado, que cada productor sea autogestor de su empresa.

- Pero hoy se vive un contexto distinto. ¿Como cartera no tienen la facultad de amortiguar esto? Solo la urea en el último año subió de $ 23 a $ 55.

- Sí, es verdad que ha habido un encarecimiento de fertilizantes y otros insumos debido al incremento del precio del petróleo y en ese sentido claro que hemos estado actuando. Eso nos llevó a convocar a las casas comerciales para pedir que vean la forma de que los precios bajen. Al final del día no hicieron nada. Por eso estamos trayendo a una empresa europea muy fuerte, una gran proveedora de urea e insumos agrícolas, que ofertará insumos hasta un 25 % más baratos.

- ¿Qué empresa es esa?

- No puedo decir su nombre, pero ya está constituyéndose jurídicamente en el país y en las próximas semanas comenzará a operar. Esta empresa además proveerá semilla certificada, asistencia técnica y crédito. Con esto vamos a resolver el problema de los intermediarios y el de las casas comerciales que están abusando del sector.

Nosotros no vamos a cuidar al agro como papá gobierno, vamos a cuidarlo como se lo merece.

- ¿Y la crisis de precios? ¿Eso cómo se resuelve? Es un pedido constante del sector bananero, un sector que año tras año viene perdiendo ventas. ¿Se está consciente del peso que está perdiendo esta fruta en las exportaciones?

- Lo que vive este sector es una cadena de complicaciones terrible. Los productores asumen que los exportadores no les quieren pagar el precio que es o no quieren firmar contratos por un tema de abuso, pero los exportadores por su lado responsabilizan de eso a los supermercados internacionales, que no quieren reconocer el incremento de precios. Y eso provocó que este señor del que se dice no tiene política agropecuaria, convoque a todos los países bananeros para buscar una solución al tema. El proceso sigue, estamos unificando pedidos. En marzo iremos a Alemania para conjuntamente exponer nuestra lucha.

- Pero ¿Qué se está haciendo con el control de precios en el mercado interno? Ese es un problema que tiene muchos años y que no terminar de resolverse.

- Ese es un tema que también estamos controlando. Hemos tenido quejas de que, estando en temporada alta, hay más de 200 compañías exportadoras que compran banano y se aprovechan del pequeño productor pagándole por debajo del precio oficial. Por eso ya me he reunido con el subsecretario de Musáceas, a quien le he dado instrucciones específicas: de hallarse irregularidades, he pedido no multar; lo que he ordenado es que se les quite la capacidad de exportación. Sacarlas de la fiesta.

- ¿Son 200 compañías que incurren en esto? ¿Por qué no se las ha sacado antes?

- Son solo sospechas. He pedido revisar todas las declaraciones de exportaciones sospechosas. Esas declaraciones las cruzaremos con el Banco Central y con lo que pagan a los productores. Dios mediante, hasta el día viernes (mañana) podemos tener a algunas fuera del negocio.

Ya no se multará a las exportadoras que irrespeten el precio del banano, se les quitarán los permisos.

- Sobre el control ante un inminente ingreso de fusarium. ¿Qué avances hay y qué se está haciendo para que la ayuda llegue al pequeño agricultor?

- Hemos desarrollado un manual de cómo prevenir, como detectar, encerrar el hongo y evitar que se disperse. Eso se lo está socializando con pequeños productores. Si ingresa, lo combatiremos con el plan que tenemos. Además de eso, en los próximos días arribarán ya al país dos variedades de plantas (que tienen mayor resistencia al hongo), las mismas que ya fueron importadas por Colombia y Perú (dos países que tienen fusarium). Estamos atentos a los resultados. No solo hay que ver cómo estas plantas reaccionarían a la enfermedad, sino ver cómo saldrá la fruta, si es la adecuada para la exportación, con qué sabor, tamaño...Si vemos que funciona, podría abrirse la importación de estas variedades... En eso hemos estado trabajando, en tener respuestas inmediatas; donde tú palpas un problema, tratar de resolverlo. Es verdad que no son políticas de largo plazo, pero son políticas agropecuarias de acción inmediata.

Las exportaciones de banano cayeron 2,5% en 2021 Leer más

- ¿Y cuándo vendrán esas políticas de largo plazo? Justamente las urgentes para definir el futuro que debería tener el agro.

- Hasta allá no se puede avanzar aún mientras nos falten estadísticas. Tenemos un censo agropecuario que no se actualiza desde hace 20 años. Para un cambio se requiere tener toda la información básica, para saber qué corregir.

- ¿Por qué se depende tanto de estas estadísticas?

- Hemos dicho que los arroceros tienen problemas de precios y comercialización. Si yo supiera la cantidad de hectareaje que tiene que consumir el país por año teniendo una estadística real, podría ajustar la política de crédito, decirle a BanEcuador que ya no financie más a quienes están sembrando en exceso, que lo que se requiere es una convertibilidad, hacer que se dediquen a otro producto que no les haga perder plata, para que ya no pretendan que el Estado vaya a comprarles la producción de lo que hacen.

- ¿Y qué hacen ustedes para revertir eso?

- Tenemos que muestrear el territorio nacional. Donde veamos una vaca, un árbol, queremos saber quién es el dueño. Se trabaja en la actualización de este censo. Hemos conseguido financiamiento de Francia ($ 20 millones). Ya llegaron técnicos, revisaron las planillas impuestas, están satisfechos con la cantidad de preguntas. Pero esto no será rápido, nos tomará por lo menos un par de años hasta tener estadísticas reales.

PERFIL.

El ministro de Agricultura y Ganadería (MAG) es ingeniero agrónomo, graduado en la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad de Guayaquil. Tiene un posgrado en Israel Kibutz Shefayim en Diseño de Riego por Aspersión y Goteo. Ha administrado empresas agropecuarias en Ecuador y Norteamérica. Ha estado vinculado con el sector agrícola privado en temas de riego, agroindustria y comercialización.