Las exportaciones no petroleras y no mineras tiene un crecimiento interanual del 24 %

Transcurridos siete meses de 2022, la balanza comercial total registró un saldo favorable de 2.244 millones de dólares, resultantes de un superávit comercial de 2.775 millones de dólares en balanza petrolera y un déficit de 530 millones de dólares en balanza no petrolera, según el informe de Fedexpor.

Las exportaciones no petroleras no mineras experimentaron un crecimiento interanual del 24 % hasta julio del 2022. En valor exportado, este rubro alcanzó 10.767 millones de dólares y representó el 55 % del total de exportaciones.

Las exportaciones de camarón se incrementaron en 65 % hasta el mes de julio de 2022, colocando a este producto como el principal de la canasta no petrolera no minera. En el caso del banano, se registra una reducción de 6 % en el valor exportado. Las exportaciones de enlatados de pescado y de flores incrementaron su valor exportado en 7 % y 4 %respectivamente.

Hasta julio, China fue el primer destino para la oferta no petrolera no minera del Ecuador. Durante este periodo, las exportaciones no petroleras no mineras al país asiático crecieron en más del 100 %. Estados Unidos, como segundo destino comercial registró un incremento del 16 % en el mismo periodo. La reducción de exportaciones a Rusia posicionó a Colombia como el cuarto principal destino para los productos no petroleros no mineros, de acuerdo al informe.