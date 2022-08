La oferta mundial está golpeada por la inflación, el costo de energía y combustibles, el valor de los fletes y la interrupción de la cadena de suministros; y Ecuador, no se libra de las consecuencias de este contexto. Además de esto están las políticas fiscales y monetarias que las grandes economías han implementado para contener los efectos del COVID.

La situación deja tres efectos directos para la exportación ecuatoriana, según explica la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor).

El gremio señala que por una parte, los insumos productivos importados que se utilizan en los sectores agrícolas y agroindustriales han registrado, en lo que va del año, incremento de costos del 45 % en promedio, si se lo compara con el año anterior.

A decir del informe de Fedexpor este aumento impacta directamente a la estructura de costos del sector exportador. En el caso de productos agrícolas, el 10% de sus costos se destina a insumos como agroquímicos, fertilizantes, pesticidas, empaques plásticos y de papel que han incrementado su precio.

El problema radica en que los precios de los productos de exportación del sector agrícola-agroindustrial no se han incrementado al mismo nivel que el aumento registrado en los precios de insumos importados. Es decir, se está generando una presión en costos vía precios de insumos que no puede ser compensada con aumento de precios porque los exportadores no pueden trasladar al precio final tal incremento.

Además, mientras los precios energéticos se mantengan elevados, el presupuesto destinado al consumo de otros productos de la canasta habitual del consumidor internacional será reducido. Esto representa un riesgo de menor demanda global, que se traducirá en menores volúmenes exportados.

LOS DESAFÍOS PARA LO QUE RESTA DEL AÑO

FACTORES EXTERNOS

Mayor fortalecimiento del dólar

Se prevé que la política monetaria de Estados Unidos refuerce la tendencia de revalorización del dólar que afectaría la competitividad cambaría de exportaciones del Ecuador.

Debilitamiento de la demanda mundial

Las presiones inflacionarias a escala global, extensión del conflicto entre Rusia y Ucrania y las interrupciones logísticas que afectan puertos en China y Estados Unidos son factores que pueden disminuir las perspectivas de consumo en Europa y Norteamérica, principalmente.

Precios elevados de insumos para producción

Materias primas con altos precios dificultarán una estabilización de precios a la baja y capacidad de competir en mercados externos considerando la flexibilidad en costos que tienen los competidores directos del Ecuador.

FACTORES INTERNOS

Reducción en recargos asociados a insumos y cadena logística

La revisión de carga tributaria para el sector exportador, particularmente, considerando los recargos que actualmente se pagan sobre insumos, maquinaria, así como el Impuesto a la Salida de Divisa en cadena logística pueden amortiguar los impactos de altos precios internacionales.

Plan integral de seguridad de carga en puertos

Definición de acciones que eleven obligatoriamente todos los estándares de seguridad en puertos y zonas extraportuarias para evitar contaminación de carga y refuerce la presencia de fuerza pública para controlar puntos de vulneración de seguridades.

Adaptar condiciones de financiamiento blandas a la dinámica de los sectores exportadores

En el entorno adverso es clave precautelar la liquidez de las empresas y la flexibilidad para renovación de equipos con líneas de crédito que se acoplen a los ciclos de exportación.