Exportaciones de banano ecuatoriano a China se multiplican: ¿Qué lo impulsa?

Ecuador, el primer exportador de banano del mundo, sigue aumentando sus exportaciones en el gigante asiático

Las exportaciones de banano ecuatoriano a China han experimentado un gran crecimiento en 2025, multiplicándose en volumen y posicionando al gigante asiático como uno de los principales destinos de esta fruta tropical. Solo entre enero y julio, los envíos aumentaron un 37,67%, pasando de 7,2 millones de cajas en 2024 a 9,9 millones de cajas en 2025, según ha informado la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (Acorbanec).

Te puede interesar SRI advierte sobre fraude en declaraciones de IVA atrasadas

¿Qué es lo que impulsa este crecimiento?

De acuerdo con lo que han mencionado los representantes del sector bananero, varios factores han impulsado este crecimiento de las exportaciones hacia China, que van desde fenómenos climáticos hasta un alza en la producción en Ecuador.

SRI advierte sobre fraude en declaraciones de IVA atrasadas Leer más

Fenómenos climáticos

Por ejemplo, países como Filipinas, Camboya, Vietnam y China han enfrentado problemas climáticos y fitosanitarios que redujeron su producción de banano en lo que va del año, por lo que China ha requerido más de este producto desde Ecuador.

Una situación similar ocurrió con Panamá, donde además del clima, conflictos laborales en zonas como Bocas del Toro han afectado la producción y por ende la oferta. Un espacio que también Ecuador ha logrado suplir.

RELACIONADAS Empresarios japoneses muestran interés en proyectos estratégicos en Ecuador

Mayor producción

El perjuicio causado por cambios climáticos en ciertos países, ha coincidido con una mayor producción de banano en Ecuador. A pesar de condiciones climáticas desafiantes, el rendimiento de las plantaciones ecuatorianas fue superior, lo que permitió una mayor disponibilidad exportable.

Nueva ruta logística

Otro factor que ha impulsado el crecimiento de las exportaciones de bananos ecuatorianos hacia Asia, ha sido la inauguración de la nueva ruta logística Guayaquil–Chancay–Shanghái. La entrada en operación de esta ruta marítima en febrero pasado, redujo el tiempo de envío de más de 40 días a solo 27, haciendo el banano ecuatoriano más competitivo.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? SUSCRÍBETE AQUÍ