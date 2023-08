Estados Unidos y Europa son importantes mercados del camarón ecuatoriano después de China (que es el principal comprador), pero hasta la primera mitad de año no fue tan rentable comercializar a estos mercados. Solo en el país norteamericano, las libras enviadas cayeron un 3%, pero eso significó que en dólares, el comerciante ecuatoriano tenga que recibir hasta 15% menos en ingresos.

Así lo recogen las cifras de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), que atribuye esto a un menor consumo y caída de precios. “En el caso de Estados Unidos fue afectado por la inflación y las autoridades decidieron subir las tasas de interés. Al poner más caro el costo del dinero los ciudadanos se limitan a gastar y buscan ahorrar, entonces como se enfrió la economía, entre otros productos, bajó el consumo del camarón. Los stocks no rotan a la misma velocidad que antes”, explicó a Diario EXPRESO José Antonio Camposano, presidente de CNA.

En el caso de Europa la caída en dólares fue de 14 %, pese a que en libras se creció un 1 %. En este mercado, se explicó, priman los precios bajos que en la actualidad tiene el crustáceo.

En caso particular de España el descenso en dólares fue de 25 % y en libras -12 %. “En este caso no solo afecta el precio bajo que tiene el alimento, sino también que los ciudadanos han reducido sus compras, porque les subió la factura de la energía y del combustible; entonces las personas optan por dejar de consumir ciertos alimentos como el camarón”, agregó Camposano.

En tiempo de calor gastan más energía por acondicionador de aire y en frío por la calefacción. A esto hay que sumar que para mantenerlo se requiere de congeladores y allí no les conviene a una tienda tener por mucho tiempo el producto, debido a que hay un bajo consumo, indicó el líder del gremio.

Otros destinos donde hay menos consumo son: Francia, en dólares la caída fue de 28 % y en volumen -18 %; Dinamarca es donde más se nota el descenso, en dólares fue de -76 % y las libras enviadas -75 %. El bajón de libras enviadas a Polonia (-45 %), Suecia (-45 %), Georgia (-61 %) y Bulgaria (-68 %) son también otros ejemplos de cómo esto afectó las ventas.

Agosto En agosto de 2023 se ha visto una leve recuperación por la preparación del fin de año y las fiestas que hay en China. Pero no es una recuperación marcada.



Camposano espera que el próximo presidente de Ecuador implemente una política que ayude a los exportadores para que puedan resistir estos episodios donde hasta la guerra entre Rusia y Ucrania también afectan.

Según la CNA, En el primer semestre de 2023, las ventas fueron de más de 3.278 millones de dólares, en comparación con el mismo período de 2022, no hubo crecimiento ni decrecimiento; la variación en dinero fue 0 % pese a que sí hubo un incremento de un 19 % en volumen que están animados por otros destinos como China.

En el caso del país asiático el crecimiento en dólares es de 16 % y en libras es de 40 %. Aquí nuevamente se ve que afecta el precio, porque el aumento del volumen no es igual al dinero que se recibió. Las cifras podrían ser mejor si el yuan no estuviera devaluado y si más jóvenes tuvieran empleo. China no ha logrado recuperarse totalmente de la crisis que le dejó la COVID-19.

