Exportación de bolones, el siguiente paso de Sambolón

Sambolón nació hace una década como un modesto emprendimiento familiar en el garaje de una casa. Su fundador, Rafael Fierro, recuerda que su esposa cocinaba desayunos a base de verde mientras él se encargaba del reparto. “Yo era el delivery, el que buscaba cómo comercializar el producto”, comenta. Desde el inicio, se enfocaron en ofrecer bolones y tigrillos con calidad y un enfoque en el servicio al cliente.

El primer local formal fue de apenas 25 metros cuadrados, ubicado frente a la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), en la vía a Samborondón. Allí empezó a consolidarse una marca que ahora opera ocho sucursales, incluyendo zonas estratégicas como Puerto Santa Ana, Vía a la Costa y Plaza Orellana, siendo esta última su más reciente apuesta, construida con una infraestructura más amplia y moderna.

De vender bolones desde su casa a liderar una cadena con ocho sucursales, productos congelados en supermercados y proyección internacional JOFFRE FLORES

La receta del crecimiento: calidad, servicio e innovación

“Desde el día cero, tratamos de diferenciarnos por la infraestructura, el servicio al cliente y la calidad del producto”, señala Fierro. Con más de 100 colaboradores y un crecimiento anual de entre el 15% y el 20%, la marca ha logrado posicionarse en un mercado competitivo sin sacrificar su identidad. Su propuesta va más allá de los bolones tradicionales de queso o chicharrón: han desarrollado variedades únicas como el bolón cuatro quesos, el jumbo y el crispy, todos creados con ingredientes de alta calidad y prácticas de manufactura certificadas.

El flujo más alto de clientes se da los fines de semana, cuando “cientos de Sambolovers”, como llaman a sus clientes, acuden a degustar platos típicos servidos con estándares de atención poco comunes en este tipo de cocina. Además, la marca ha incursionado en la línea de productos congelados, disponibles en supermercados del país, con miras a exportarlos y “poner el bolón en la maleta de quienes quieren llevarse un pedacito del Ecuador”.

E negocio que apuesta por el desayuno típico, la innovación y la expansión internacional JOFFRE FLORES

Seguridad, expansión y responsabilidad social

La seguridad es uno de los pilares del modelo de negocios. “Nuestros locales están en plazoletas cerradas con garitas y vigilancia privada”, explica Fierro. Además, han firmado convenios con empresas de seguridad para garantizar la integridad de los vehículos de sus clientes.

En el plano social, Sambolón trabaja activamente con fundaciones como Pan to Go, así como con alcaldías y la Gobernación del Guayas. Han aportado con desayunos escolares, charlas y asesorías a emprendedores. “Creemos que el crecimiento no solo debe ser económico, sino también social”, destaca Fierro, quien ve en estas alianzas una forma de contribuir al desarrollo del país.

El futuro: expansión nacional e internacional

El próximo paso es la apertura de una nueva sucursal en La Joya y fortalecer su línea de productos congelados para exportación. “Queremos que el mundo conozca lo delicioso de nuestra comida a base de verde”, afirma Fierro con entusiasmo. Desde su experiencia como emprendedor, recalca la importancia de empezar desde abajo, con visión y constancia: “Empezamos desde cero, sin nada, y hoy somos una empresa reconocida que da trabajo y genera impacto”.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? SUSCRÍBETE AQUÍ