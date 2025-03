Estudio revela que casi el 43 % de los carros en Ecuador no tiene seguro

Casi la mitad de los carros que circulan en Ecuador no cuentan con seguro.

Alrededor de 3 millones de carros circulan por calles y carreteras de Ecuador, según el informe de diciembre de 2024 de la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (Cinae). De ese total, el 42,86% de los vehículos no cuentan con un seguro, es decir, no tienen beneficios como remolques y gastos médicos en casos de accidentes, de acuerdo con un estudio de la empresa de prestación de servicio para autos, Nitiddo Auto Help.

Que casi el 43 % de los carros no cuenten con un seguro, es preocupante, ya que significa que millones de conductores están expuestos a accidentes, robos y fallos mecánicos sin ningún tipo de protección, teniendo en cuenta además que, en el país, en promedio, cada día más de 5 personas pierden la vida en accidentes de tránsito, según indica el Estudio en su informe.

“Contar con un servicio confiable y accesible las 24 horas del día permite a los conductores moverse con confianza y seguridad, sabiendo que cuentan con protección ante cualquier imprevisto en las vías”, destaca Luis Alberto Jaramillo, CEO de Nitiddo Auto Help.

¿Por qué es importante la asistencia?

Además, el estudio señala que el 40% de los conductores en Ecuador, requiere de asistencia vehicular ante emergencias cotidianas como olvido de llaves, falta de gasolina, cambio de llantas y problemas de batería, lo que revela la necesidad de servicios de asistencia.

El estudio hace énfasis en la inseguridad

Y es que según detalla el estudio, el panorama se agrava con la creciente inseguridad en las carreteras. El 70% de los incidentes delictivos ocurren durante la noche y en zonas poco transitadas, lo que significa que quedarse varado en la vía no solo representa un inconveniente mecánico, sino también un riesgo significativo para la seguridad personal.

