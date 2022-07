Demora en venta de activos, salida de liquidadores o complicaciones en trámites. Esos son los problemas que han enfrentado las empresas públicas para cerrar definitivamente.

El presidente de la República, Guillermo Lasso, emitió un decreto, el 13 de julio de 2021, en el que se estableció un año para terminar de liquidar ocho empresas públicas que están en ese proceso: Tame, Unidad de Almacenamiento, Siembra, Ecuador Estratégico, Ferrocarriles del Ecuador, Correos del Ecuador y Medios Públicos, además de los Centros de Alto Rendimiento.

Es decir, ese plazo vence este miércoles 13 de julio de 2022, pero algunos liquidadores de las empresas públicas no han logrado cerrar los trámites y requieren más tiempo.

“Debería verse la manera de extender el plazo (...)En el caso de Tame,tenemos procesos de archivo que todavía no se reciben, bienes aeronáuticos todavía no se entregan al Ministerio de Transporte. Estamos en procesos de venta de aviones que no han sido exitosos y que nos han dicho que sea posible que tengan dinero para fin de mes”, expresó Roberto Córdova, liquidador de Tame.

Córdova aseguró que requiere de tres a cuatro meses más para terminar el proceso de cierre, que actualmente tiene un avance del 80 %.

Uno de los problemas para la liquidación de Tame es la venta de sus aviones. La aerolínea tenía previsto vender seis de ellos en un proceso de licitación. Las aeronaves están valoradas en $ 15,7 millones. Según el cronograma, la licitación salió en marzo de 2022 y la venta debió concretarse en abril de 2022. Sin embargo, solo uno de los aviones fue vendido.

En el caso de Ferrocarriles del Ecuador, lo que queda es entregar la infraestructura al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP)y efectuar un balance de activos y pasivos, dijo Fabiola Andrade, liquidadora de la entidad.

Uno de los problemas de Ferrocarriles del Ecuador es que los inmuebles no contaban con escrituras claras, aseguró Andrade, por lo que es complicado iniciar con procesos de venta.

Otro problema, aseguró la liquidadora, tiene que ver con los pagos a los acreedores. La orden de prelación ha sido uno de los inconvenientes.

Andrade señala que el 13 de julio se cierra la empresa formalmente, y los pasivos y activos pasan a la cartera de Transporte. “El ministerio tiene la potestad de coliquidador y tiene la potestad de venta de activos para cubrir los activos”, añadió la liquidadora.

En el caso de Ecuador Estratégico, la empresa ya está a punto de cerrar, aseguró Omar Camader, su liquidador. “Yo ya suscribí escrituras, ya estoy en la fase final para realizar un traslado de saldos contables con el Ministerio de Finanzas”, afirmó Camader.

La empresa solo tenía un inmueble en Manta (Manabí), señaló el encargado de finiquitar la empresa, por lo que fue más fácil su cierre.

Mientras que los Centros de Alto Rendimiento (CEAR)se quedaron sin liquidador. Raúl Oquendo ocupó su cargo hasta el 16 de junio y manifestó que la empresa pública no cuenta con una persona a cargo en este momento.

“Me notificaron que hay un nuevo liquidador y este también ha renunciado hace algunos días. La CEARestá sin liquidador”, dijo Oquendo.

Hasta el fin de su gestión, el proceso ha avanzado un 75 %, dijo el exfuncionario. Todavía queda por entregar inmuebles de Durán (Guayas) y Cuenca (Azuay), el inmueble más grande de la empresa pública.

EXPRESObuscó contactar a los liquidadores de Correos del Ecuador, Medios Públicos y la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO). Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no emitieron una respuesta.

El expresidente Lenín Moreno firmó el 20 de mayo de 2020 los 10 decretos ejecutivos para la eliminación de dos instituciones públicas y la liquidación de ocho empresas públicas.

En ese entonces se determinó que el MTOP asumirá las atribuciones, bienes y contratos del Servicio de Contratación de Obras (Secob) e Inmobiliar.

Esa cartera de Estado, entonces, se encargará tanto de la contratación de obra pública para el Ejecutivo como del control y administración de los bienes de las empresas que están por cerrar.

EL PROCESO

EL ORIGEN. El expresidente Lenín Moreno el 20 de mayo de 2020 firmó 10 decretos para la eliminación de dos instituciones públicas y la liquidación de ocho empresas públicas.

PRIMER PLAZO. En principio, se estableció que la liquidación de las empresas públicas, al ser más complicada, demoraría hasta unos 10 meses. Y para otras entidades, de dos a tres meses.

TRASPASO. Los bienes que no sea posible vender durante el proceso de liquidación de las empresas serán transferidos a distintos ministerios, de acuerdo con el tipo de actividad que desarrollaban.