¿Cómo saber si la compañía en la que labora debe darle utilidades?

Hasta el próximo lunes 15 de abril, todas las empresas que obtuvieron utilidades durante el año 2023, deberán compartir con sus trabajadores el 15 % de dichas ganancias, de las que el 10 % será beneficio directo a todos los empleados y un 5 % más para quienes tienen parejas e hijos.

Pero, ¿Cómo saber si la empresa donde trabaja obtuvo utilidades? El consultor tributario, Pablo Guevara indica que el listado de cuáles empresas tuvieron ganancias el año pasado en el país, se conoce una vez que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SuperCias) lo publica en su plataforma digital. Este listado se conocerá, una vez que todas las sociedades mercantiles hayan enviado hasta el 30 de marzo a la SuperCias sus estados financieros del año anterior.

“De acuerdo al artículo 97 del Código del Trabajo, las utilidades obtenidas en el año 2023, por ejemplo, serán la base para el cálculo del 15% de participación a trabajadores”, menciona el experto. Además, explica que las utilidades debe ser pagada a los trabajadores por sus empleadores dentro de los 15 días calendario siguientes a la liquidación de este valor, que debe hacerse hasta el 31 de marzo.

¿Cómo saber si debo recibir utilidades?

Para saber cómo hacer el cobro y si la compañía en la que labora debe darle utilidades, los trabajadores podrían en primera instancia, preguntar al Departamento de Recursos Humanos de la empresa sobre ese beneficio.

Otra opción: ingresar a la plataforma web del Ministerio de Trabajo, dirigirse a la casilla de Consulta Consignaciones y ubicar el número de cédula. El sistema le mostrará si tiene utilidades pendientes por cobrar y de qué compañía.

Pero, ¿Cómo reclamar el pago?

De no cumplir con este pago, los empleadores podrían pagar una multa de hasta 20 salarios básicos. No obstante, el experto indica que “el pago de una multa no los exonera del cumplimiento de la obligación, que, siendo satisfecha fuera del plazo, genera intereses a favor del trabajador”.

Alfredo Sierra, abogado experto en derecho laboral, menciona que de considerar que el porcentaje de utilidades entregado no es el justo, los trabajadores podría poner una denuncia ante el Ministerio de Trabajo. Para ello puede acudir presencialmente a la institución o lo puede hacer a través de la plataforma (SUT) Sistema Único del Trabajo (aunque está inhabilidad en la actualidad). Además, puede poner el reclamo en la página web del SRI en la parte de Atención Ciudadana, se pueden hacer este tipo de denuncias tributarias.

No obstante, explica, que con dicha denuncia lo máximo que logrará el trabajador sería que un Inspector del Trabajo inicie una inspección focalizada para verificar el cumplimiento de este derecho. “Llegará a la compañía y lo máximo que podría hacer es sancionar administrativamente a la empresa, pero no la puede obligar a que haga el pago”.

Para que los trabajadores puedan recibir su pago de utilidades, deberán poner la denuncia ante un juez y demostrar una serie de requisitos. “Debe demostrar que la empresa que denuncia obtuvo utilidades; el listado de todos los trabajadores de la empresa y de ahí ver cuántos días ha trabajado cada empleado y demostrar cuántas cargas familiares tiene cada uno de ellos y solo ahí el juez podrá comprobar y darle la razón”.

¿Cuáles son los sectores empresariales que mejor pagan a sus trabajadores?

Para el pago de 2023, que corresponde a las utilidades de 2022, los sectores empresariales que más utilidades obtuvieron, de acuerdo a los registros de la SuperCias, fueron los de telecomunicaciones, alimentos, minería y logística, en un total de 93.437 compañías que presentaron sus estados financieros.

