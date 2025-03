Emprender para ‘morir’ en el intento

Crisis, situación para la que los emprendedores ecuatorianos siempre han encontrado la forma para torearla, y así no morir en el intento. El comerciante se para y va por el segundo intento y hasta por el tercero si es necesario. Pero, ahora crece el desánimo para no volver a intentarlo, por la inseguridad.

¿Los emprendimientos en Ecuador están cerrando por las extorsiones y no reabren por miedo? “No hay una medición directa, pero sin duda una de las razones de cierre es la falta de rentabilidad y de manera directa la inseguridad influye en eso; porque tienen que trabajar menos horas al día, reveló a Diario EXPRESO María Paula Espinosa Vélez, directora de la Escuela de Negocios, de La UTPL, quién adelantó parte del estudio GEM Ecuador 2024.

Ecuador tiene una tasa significativa en cierre de negocios. Hay 9,48 % de emprendimientos que salieron y que ya no se volvieron a abrir, hay un 4 % de negocios que optan por seguir y tras el cierre se levantan para ir por la segunda oportunidad. Es una de las características de los emprendedores ecuatorianos, volver a abrir un negocio que se cerró, pero esa tasa es menos que el año 2023.

Antes había mayor resiliencia, las personas que cerraban decían: ¡Sí vamos a volver a emprender! “Pero, ahora sí se percibe una mayor resistencia a volver a emprender, pese a que el ecuatoriano es resiliente”, dijo Espinosa.

Se ha perdido el ánimo por la incertidumbre; sin embargo, pese a todo es dinámico el emprendimiento de Ecuador en América Latina. Lo que hay que buscar es la política pública, para que esto se siga potenciando y no muera en el primer intento. El emprendimiento temprano, en Ecuador, en el 2024 fue de 33,37 %, es decir que un tercio de la población adulta ha emprendido. El estudio del 2024, de Ecuador fue realizado por la UTPL, UEES y la universidad Católica de Ibarra y se conocerá su contenido completo a final de abril del 2025.

Los testimonios de la crisis

Diario EXPRESO recorrió la zona donde venden materiales de construcción, en la avenida Machala; también alrededor del Mercado Central y por la avenida Ernesto Albán, desde la 25 de Julio hasta Tulcán, donde se observaron varios locales cerrados y allí se recogieron testimonios.

Hace tres meses María, nombre protegido, abrió un local de venta de bollos, hace unas semanas atrás llegaron los extorsionadores a pedirle 1.200 dólares cada mes. “Opté por cerrar, aunque me queda la deuda con el banco, tuve que entregar el local y despedir a tres colaboradores”, contó a Diario EXPRESO.

La situación igual de compleja tuvo Ana, su local de venta de repuestas de motos fue abaleado, por no pagar 5.000 dólares de ‘vacuna’. Jesús, que vendía carne de cerdo y fritada, también cerró, a él le pidieron 15.000 dólares de extorsión. El común denominador en estas historias es que no van a volver a abrir, y allí no solo se pierde un negocio, sino el dinero que alguien ganaba por el arriendo; el Estado, por impuestos; empresas, por servicios básicos y compra de insumos y hasta por empleo.

“Una de las razones por la que cerré mi local fue por la inseguridad y hasta tuve que eliminar mis redes sociales, lo que no me dejó ni la opción de abrir el negocio virtualmente. Incluso cambié de número de teléfono, porque siguieron llamando a amenazarme. Así no quedan deseos de ser emprendedora”, explicó Ana.

Puntos por mejorar

La incertidumbre política, económica y la falta de seguridad ha bajado otros indicadores importantes en el emprendimiento. Habrá que trabajar en mejorar el nivel de estudios de los emprendedores.

Así mismo, falta un programa especializado, para apoyar los emprendimientos de las mujeres. “Todavía hay una brecha de desigualdad muy marcada”, dijo Espinosa.

En el tema de la tecnología, cada vez hay más conciencia de que la IA se debe incluir en los negocios. Pero a la vez hay que trabajar en adquirir el conocimiento para usar la inteligencia artificial.

En la sostenibilidad también se ve que hay mayor conciencia, pero es un punto que no se debe descuidar, porque es muy importante para vender en algunos mercados.

