El efecto de la gripe aviar se traslada al comercio y clientes

Reiteradamente se dijo que los efectos de la gripe aviar no tendrían mayor alcance, no obstante, la muerte de aves y una menor producción de huevos está generando el alza de precios. El Ministerio de Agricultura en noviembre de 2022, cuando se detectó la enfermedad en el país, indicó que todo estaba controlado y que no habría especulación ni escasez, pero ahora la ciudadanía vive otra realidad: la cubeta del producto en mercados y tiendas de barrios se vende entre 4,50 y 5 dólares, esto es un 66% más si se lo compara con enero de este mismo año.

Lo más preocupante ha sido el ritmo del crecimiento de precios. En seis días el encarecimiento ha sido de 1,30 dólares. El jueves 9 de marzo una cubeta costaba hasta 3,70 y ahora se oferta hasta en 5 dólares, una situación que inquieta a los dueños de panaderías y restaurantes que trabajan a diario con el insumo. “Desde la semana anterior ha subido la cubeta y casi todos los productos que elaboramos llevan huevo, esto afecta nuestros costos de producción”, manifestó a este Diario Elizabeth Campuzano, presidenta de Panificadores de Pichincha.

Las panaderías tienen pérdidas. “En mi caso compro unas 50 cubetas y al tener que pagar 1,20 más estamos hablando que tengo que tener más de 50 dólares extras para comprar el insumo”, dijo a Diario EXPRESO Juan Chávez, presidente del gremio de los panaderos en Chimborazo.

Acción Los panaderos de Riobamba se van a reunir hoy con los productores de los huevos, para saber en qué tiempo el precio de los huevos va a bajar.

Los panaderos consultados por este Diario señalaron que están perdiendo 0,02 dólares por cada pan que venden, sin embargo están dispuestos a asumir la pérdida hasta donde puedan, la unidad del pan económico está a 0,15 dólares y ellos están conscientes de que no se puede subir más, si lo hacen temen que bajen sus ventas. Tampoco pueden reducir el tamaño del pan, “estamos dispuestos a asumir la pérdida”, reiteró Víctor Tamayo, dueño de la Panadería Nacional.

El alza lo están sintiendo no solo las panaderías sino también los restaurantes, en especial los que venden desayunos. En forma general, los dueños de los locales indicaron que, hasta el momento, están asumiendo el incremento.

Los dueños de los negocios que venden desayunos igual indicaron que siguen vendiendo el huevo frito a 0,50 dólares. “Nosotros no podemos subir el precio, en mi caso mis clientes prefieren el bolón con huevo y no quiero perder venta”, dijo Juan Ortega, dueño de un local de comida en el mercado Sauces IX.

Esta semana compramos la cubeta de huevos medianos a 4,50 de dólares. No hemos subido el precio, hemos asumido el alza del costo del huevo, por el momento esperando que esto sea temporal. Wilson Flores,

​dueño de la Panadería Erick

Los clientes que compran el alimento para preparar en casa son los que no se libran de que sus bolsillos se vean también afectados. Indicaron que el producto está más caro en los supermercados.

Los productores de huevos explicaron que la razón es porque hay 1,2 millones de pollos menos que fallecieron por la gripe aviar. Para que todo regrese a la normalidad, se necesitarían unos seis meses para volver a tener ese número de aves y que pongan huevos.

“Hay 1 millón menos de huevos por días, en granja estamos vendiendo la cubeta a 3,90 dólares, al inicio del año el costo era de unos 2,70 dólares. Nos hemos reunidos y consideramos que el tope debe ser 4 dólares, en granja, porque subir más complicaría a la ciudadanía”, indicó Christian Pérez, vicepresidente de la Asociación de Fabricantes de Alimentos Balanceados y Avicultores de Tungurahua (Asofabat).

Los productores defienden el alza en base a que el precio siempre ha estado en base a la oferta y demanda y en la actualidad hay menos stock. “Reclamamos que cuando los precios caen por debajo del precio de producción, nadie se acuerda de nosotros y de los malabares que tenemos que hacer para mantener en pie el negocio”, manifestó Edgar Navarrete, productor de huevos en la provincia de Pichincha.

Dentro de la causa de que existen menos gallinas es que ante el miedo de que se enfermen con la gripe aviar se vendieron antes de tiempo unas 800.000, entonces el faltante en total es de unos 2 millones de aves, agregó Navarrete.

“Otra razón por la que hay menos huevo en Ecuador es porque se está llevando a Perú. Pero hay que tomar en cuenta de que el precio del huevo ha subido a nivel mundial, por la gripe aviar, por ejemplo pasó en Estados Unidos”, explicó Navarrete. Pero no es la única causa, los comerciantes también atribuyen el alza al factor climático. Las lluvias han elevado las tarifas para el transporte del producto.

Ante la coyuntura la Intendencia del Guayas ayer realizó un operativo por los mercados del norte de Guayaquil. La idea es también controlar la especulación y verificar que todos los locales publiquen los precios. El costo de la cubeta, se indicó, no debería superar los 4,30 dólares, señaló la intendenta encargada María Sánchez.