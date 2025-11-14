Expreso
Referencial. Ecuador resalta los avances del nuevo acuerdo comercial.Foto: Canva

Ecuador y EE. UU.: gremios destacan el nuevo marco como un avance decisivo

Fedexpor y el gremio bananero celebran el nuevo marco comercial EE. UU.–Ecuador y esperan la eliminación de aranceles

Este jueves 13 de noviembre, la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) y la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) expresaron su optimismo tras conocerse el nuevo marco de acuerdo de comercio recíproco entre Estados Unidos y Ecuador.

Fedexpor emitió un comunicado en el que calificó el nuevo marco de comercio recíproco con Estados Unidos como "un paso decisivo y de impacto significativo para impulsar el acceso preferencial de nuestra oferta exportable, siendo Ecuador uno de los primeros países en Latinoamérica en alcanzar este tipo de acuerdo".

El gremio de exportadores resaltó que el anuncio representa una señal alentadora para la estabilidad del sector, al tiempo que consolida la relación con Estados Unidos, principal destino de las exportaciones no petroleras del país.

"Esto permitirá fortalecer la confianza de los compradores, brindar perspectivas de mayor competitividad para los productos ecuatorianos y abrir la puerta a un entorno de cooperación económica alineado con los objetivos de crecimiento y seguridad nacional compartidos por ambas naciones", subrayó

Gran optimismo en el gremio bananero tras anuncio comercial

De igual manera, la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) recibió "con gran optimismo" el anuncio y ratificó el compromiso del sector de "trabajar junto a las autoridades para asegurar que el banano, como producto estratégico, reciba condiciones que impulsen su competitividad internacional".

El banano, considerado el principal producto agrícola de exportación del país, representa una oportunidad tangible para fortalecer y dar mayor certeza al acceso al mercado estadounidense, siempre que se traduzca en una disminución de los aranceles y en la eliminación de obstáculos que limitan su competitividad, puntualizó.

Caso de las Malvinas

ONU exige avances en el caso Las Malvinas tras nuevo comunicado oficial

Leer más

¿Qué dice el nuevo acuerdo marco?

En el marco de este entendimiento, Ecuador se compromete a reducir o eliminar aranceles para productos que no pueden ser producidos de manera natural en EE.UU. en cantidades suficientes, entre ellos el cacao y el banano.

Ambas naciones también trabajarán en la simplificación de barreras no arancelarias, así como en la agilización de procesos de registro y licencias de importación.

Además, Ecuador aseguró que garantizará la transparencia y el trato justo en materia de indicaciones geográficas, al tiempo que reforzará la protección de los derechos laborales y la lucha contra la tala ilegal.

Hasta que el nuevo acuerdo se concrete, el gobierno de Donald Trump mantiene vigentes los aranceles a los productos ecuatorianos, que comenzaron en abril con un 10 % y se incrementaron al 15 % desde agosto.

