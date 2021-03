Ecuador recibirá $ 422 millones adicionales por mayor precio del petróleo 

Durante el primer trimestre de 2021, Ecuador recibirá 422 millones de dólares de ingresos adicionales por la exportación neta de crudo Napo y Oriente a los mercados internacionales, informó este 10 de marzo de 2021 Petroecuador.

El incremento de ingresos se debe a un mejor precio del barril de West Texas Intermediate (WTI), referencial para el crudo ecuatoriano, que bordeó en este periodo entre los 48 a US 63 dólares, cifra superior a los 37 dólares previstos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en la Proforma Presupuestaria aprobada para este año.

Según un comunicado de la estatal petrolera, el gerente General de Petroecuador, Gonzalo Maldonado, indicó que “en el primer trimestre, con el saldo exportable y el monto real facturado de 28,7 millones de barriles de crudo, el país tendrá ingresos totales por 1.612 millones de dólares, que incluyen las ganancias adicionales, mejores diferenciales y el premio del contrato realizado con la compañía Shell, durante la venta spot para la exportación de 1’4 millones de barriles de crudo Oriente, con un diferencial de -1,39 dólares por barril”.

Además, complementó que la fluctuación de los precios en el mercado aportó al incremento de réditos económicos en beneficio del Ecuador, ya que, en el escenario presupuestado para inicios de 2021, los ingresos estaban previstos por 1.190 millones de dólares con un precio de barril de 37 dólares y la venta de 32,1 millones de barriles.

Petroecuador señaló que la fórmula de facturación del petróleo ecuatoriano se encuentra indexada al crudo marcador (WTI), por lo que su comportamiento en el mercado hidrocarburífero mundial impacta directamente al precio final de los crudos Oriente y Napo, comercializados bajo contratos de venta directa, además de licitaciones de corto, mediano y largo plazo.

Adicionalmente, el valor del WTI estadísticamente representa un 98 % del precio final de facturación, siendo el 2% restante valores compuestos por diferenciales y premios según lo establecido en cada contrato de venta.

En 2021, Petroecuador ha realizado tres ventas de crudo Oriente y Napo respectivamente en el mercado spot. Desde 2017, el Gobierno retomó las ventas de crudo bajo esa modalidad tras la renegociación de los contratos de preventa petrolera firmados con las empresas: Unipec Asia Co. Ltd., Petrochina International Co.Ltd y PTT International Trading Pte. Ltd.