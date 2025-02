Ecuador multiplicó por 12 su gasto en energía importada desde Colombia en 2023 y 2024

Enfrentar la crisis eléctrica que aún acecha a Ecuador ha requerido el desembolso de recursos adicionales para mitigar sus impactos en la sociedad, entre ellos los prolongados apagones que marcaron el último cuatrimestre de 2024, alcanzando hasta 14 horas diarias.

RELACIONADAS Cortes de luz sorpresivos desatan una lluvia de quejas en Guayaquil

Ecuador ha optado por comprarle electricidad a Colombia para satisfacer el consumo diario de los ciudadanos, puesto que arrastra un déficit energético que bordea los 1.800 MW (megavatios), el cual lo obliga a adquirir nuevas fuentes de energías, sobre todo en períodos de estiaje.

El Gobierno suspende tres procesos de compra de generación eléctrica Leer más

Entre Ecuador y Colombia hay una línea de transmisión que soporta hasta 450 MW. Por lo tanto, hasta esa capacidad el gobierno de Daniel Noboa, así como los anteriores, han podido importar electricidad del vecino país.

Durante meses, se desconoció el costo que los ecuatorianos debieron asumir para afrontar esta crisis, que estalló en los últimos meses pero cuyo origen radica en las gestiones de administraciones anteriores que no garantizaron un mantenimiento adecuado ni realizaron inversiones suficientes en el sistema eléctrico, según han señalado expertos previamente a EXPRESO.

¿Cuánto ha pagado Ecuador por comprarle electricidad a Colombia?

Este jueves 6 de febrero de 2025, datos del Operador Nacional de Electricidad (CENACE), a los que EXPRESO tuvo acceso, revelaron que Ecuador destinó un total de $ 615,16 millones entre 2023 y 2024 para suplir el déficit de generación interna. Este monto representa un incremento 12 veces mayor en comparación con los pagos realizados entre 2020 y 2022, cuando la suma total alcanzó apenas $ 49,44 millones.

Aunque el presidente Daniel Noboa ha anunciado que los cortes de luz se suspenderán a partir del 20 de diciembre de 2024, no ha logrado garantizar que se haya puesto fin a la crisis eléctrica que enfrenta Ecuador.



Los detalles 👉 https://t.co/8y1KRWRmoY pic.twitter.com/jtw218eQ3o — Diario Expreso (@Expresoec) December 13, 2024

En detalle, Ecuador pagó $ 281,31 millones en 2023 y $ 334,30 millones en 2024, cifras consideradas altas por el analista energético Darío Dávalos, quien afirma a EXPRESO que "con esa plata pagada a Colombia se habrían podido sacar proyectos hidroeléctricos adelante, o de generación complementaria como es el caso de la eólica, térmica o solar".

Con esa plata pagada a Colombia se habrían podido sacar proyectos hidroeléctricos adelante, o de generación complementaria como es el caso de la eólica, térmica o solar". Darío Dávalos Analista energético

Para Dávalos las cifras demuestran el impacto de "no haber dado un mantenimiento oportuno a todo el parque térmico, y no contar con soluciones de generación térmica acorde a las urgencias del país". Asimismo, cuestiona que en el 2024 únicamente haya entrado en operación una barcaza. Además, el Gobierno no ha logrado ejecutar las contrataciones por emergencia que pretendían aportar, desde las centrales térmicas, más de 700 MW.

"Los motores entregados por Progen a El Salitral aún no arrancan. No se entiende cómo la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) hizo contratos donde primero pidió los motores y luego la construcción de los tanques de almacenamiento de combustibles. No hay lógica", insiste.

Importación de electricidad a Colombia Ecuador destinó un total de $ 615,16 millones entre 2023 y 2024 para suplir el déficit de generación interna. Este monto representa un incremento 12 veces mayor en comparación con los pagos realizados entre 2020 y 2022, cuando la suma total alcanzó apenas $ 49,44 millones.

Para el analista energético, Ecuador debe sentarse con los colombianos y renegociar las tarifas. "Tal vez con contratos de corto plazo, y no spot; es decir, pago al momento de la electricidad disponible al instante en el mercado, sino comprarla por los lapsos que los técnicos del CENACE prevén los déficit de generación", culmina.

Para seguir leyendo EXPRESO sin límites, SUSCRÍBETE AQUÍ.