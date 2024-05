Ecuador firma un acuerdo con Islas Cook, que beneficia a la flota pesquera

Ecuador estableció relaciones diplomáticas con las Islas Cook, un país ubicado en el Pacífico Sur, entre Hawai y Nueva Zelanda.

La ceremonia se realizó en Wellington, Nueva Zelanda, el pasado 21 de mayo de 2024, informó la Embajada del Ecuador en Australia.

A través de la firma de un Comunicado Conjunto, el Ecuador amplía su presencia en un área de especial importancia para la pesca, el comercio y, la protección del medio ambiente marino.

“En el evento se suscribió además un Memorando de Entendimiento sobre pesquerías, que beneficiará principalmente a la flota atunera ecuatoriana, la segunda más grande en el Pacífico Sur”, indica la Embajada.

Con este Memorando de Entendimiento, Ecuador no tiene riesgo de perder su mercado en la Unión Europea, pues en 2019 la Unión Europea advirtió a Ecuador con una tarjeta amarilla por considerarlo un país no cooperante y que no contaba con los elementos de control necesarios contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada-

El embajador del Ecuador en Australia, Arturo Cabrera Hidalgo, y la alta Comisionada de Islas Cook en Wellington, Kairangi Samuela. Cortesía

El Memorando de Entendimiento sobre pesca era una exigencia de la Unión Europea para retirar la tarjeta amarilla al Ecuador, que tiene la segunda flota pesquera de atún en el Pacífico Sur.

“El Memorando de Entendimiento sobre pesca, por su parte, que durante varios años constituyó un requerimiento de la Unión Europea para mantener el mercado de los productos pesqueros ecuatorianos, fue también suscrito por el Embajador Cabrera Hidalgo, en representación de la Ministra de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Sonsoles García, con la Ministra de Recursos Pesqueros de Islas Cook, Pamela Maru”.

La embajada informó que Ecuador mantiene una gestión muy activa desde su sede diplomática en Australia para incrementar su presencia, comercio y cooperación "en esta importante región que constituye el futuro de las relaciones comerciales del mundo".

En los últimos dos años, Ecuador ha logrado su ingreso a la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos de la Antártica, con sede en Hobart, Australia; ingresó como observador al Foro Multilateral de las Islas del Pacifico, con sede en Suva, Fiyi; negocia su ingreso a la Organización Pesquera del Pacifico Central Occidental, así como al CPTPP, que constituirá el mayor mercado del planeta, presidido actualmente por Nueva Zelanda.

