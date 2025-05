Ecuador exportará petróleo a Trafigura por unos $42 millones

La empresa pública, Petroecuador, concretó la venta de 720.000 barriles de crudo Napo a la empresa Trafigura Pte Ltd, con un valor aproximado de 42 millones de dólares, según informó la petrolera en un comunicado.

El precio de exportación se fijó con un diferencial de menos $7,48 por barril, lo que refuerza la importancia de esa venta para las finanzas nacionales, señaló la Petrolera. “El petróleo es el principal motor de la economía ecuatoriana, y su venta impacta directamente al desarrollo del país”.

El crudo Napo será comercializado bajo el referente del precio internacional West Texas Intermediate (WTI), uno de los más importantes del mundo. La entrega del lote se realizará en dos embarques de 360.000 barriles cada uno.

“Con esta operación, EP Petroecuador demuestra su capacidad para gestionar eficientemente los recursos hidrocarburíferos del país, garantizando procesos transparentes y maximizando los beneficios para el pueblo ecuatorianos”, señala el comunicado.

Más de 30 empresas participaron

En este proceso de adjudicación, participaron más de 30 empresas calificadas en el mercado internacional, entre ellas Petrochina International Co. Ltd y Unipec America Inc.

Petroecuador asegura que la adjudicación a la compañía Trafigura se realizó bajo estrictos criterios de transparencia, “asegurando las mejores condiciones para Ecuador”.

