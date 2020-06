Ecuador busca atraer, vía online, a  250 compradores internacionales

Aun cuando el mundo se empeña en sobrellevar la pandemia y camina a una reactivación lenta, Ecuador trabaja para hallar nuevas oportunidades ligadas al tema de la promoción y exportación de productos no petroleros. Para ello se ha subido también a la tendencia online, desarrollando su primera feria virtual alimenticia.

Con apoyo del Ministerio de la Producción y el aval de la Unión Europea, la Federación de Exportadores Ecuatorianos (Fedexpor) inauguró este lunes, 29 de junio, la Feria Virtual “Ecuador Food Fair” para que 130 empresas ecuatorianas (el 40% de ellas mipymes) sigan promocionando y vendiendo productos en el exterior.

Para asegurar ventas, se ha invitado a más de 250 compradores de 21 países que, hasta el próximo viernes 3 de julio y durante las 24 horas del día, tendrán la oportunidad de conocer al producto ecuatoriano y sus ventajas.

Ecuador Food Fair se divide en cinco pabellones, en los que se exponen catálogos de productos de cada exportador, donde cada uno contará con un chat en línea, que les permitirá dialogar con los interesados. Cuenta con una sala de conferencias donde se impartirán charlas junto a expositores internacionales. Entre los productos que se presentarán están el café y elaborados; cacao y elaborados; alimentos procesados snacks, cereales andinos, conservas, pulpa de frutas y frutas deshidratadas; mermeladas y salsas; té y especias; bebidas alcohólicas y no alcohólicas; frutas no tradicionales; banano y plátano; y, productos de pesca y acuacultura y el pabellón de servicios al exportador.

Felipe Rivadeneira, presidente de Fedexpor, habla de la enorme oportunidad que las empresas, especialmente las pequeñas, tienen para llegar al escenario internacional. Bajo esta modalidad, dice, los costos son menores (no se invierte en viajes y en montar stand) y se tiene mayores participantes. No obstante, admite que el escenario internacional aún no es el mejor para vender y que la situación desafiará la creatividad de los exportadores para saber llegar a sus clientes.

"Hay algunos productos suntuarios que serán más difícil de vender, también aquella oferta que se consume en restaurantes, hoteles, que por la pandemia siguen con la demanda caída", dice el dirigente empresarial. Sin embargo, anota una nueva oportunidad para los enlatados, cuyo consumo se ha fortalecido en la actual coyuntura.

Aún no se anima a dar una proyección de las negociaciones que puedan cerrarse en esta primera feria, pero la esperanza está en el interés que esto ha generado. "Estamos hablando de más de 250 compradores que es un número importante, que llega a superar al número de participantes que normalmente teníamos en una macro rueda de negocios", sostiene.

Hasta abril de este año, las exportaciones totales llegaron a decrecer un 11%, afectadas principalmente por una baja en los productos no tradicionales. Para Rivadeneira aún es difícil cuantificar con cuántos ingresos podrá cerrar el sector este 2020, pero la aspiración es que la demanda logre reactivarse en este segundo semestre y con ello alcanzar al menos lo logrado en el 2019 (más de $ 14.000 millones). Todo dependerá de que un rebrote de la pandemia no se dé y de la recuperación individual de cada país.