El plan "Casa para Todos", con el que el Gobierno busca contrarrestrar el déficit habitacional, acaba de tener un nuevo impulso. El Gobierno anunció este jueves, 16 de enero del 2020, que parte de los recursos que financiarán este programa provendrán del primer Bono Social Soberano que el país acaba de emitir. La finalidad es que, con esta operación, se puedan generar más de 24.000 créditos hipotecarios a una tasa preferencial de 4,99% y a 25 años plazo.

El anuncio lo hizo esta mañana el Ministerio de Finanzas a través de un comunicado, donde detalla que la emisión se hizo con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y en el marco de los acuerdos que el Gobierno tiene con la comunidad financiera internacional. El bono, añadió, fue colocado por un monto de $ 400 millones, a 15 años plazo y a una tasa de interés del 7,25%.

El Gobierno explicó que el Bono Social Soberano, el primero en el mundo dentro del ámbito de vivienda, está respaldado de una garantía aprobada por el BID por $ 300 millones. Con esta operación los bancos podrán facilitar préstamos mediante un fideicomiso establecido de la siguiente manera: $ 68 millones de inversión estatal, más $ 70 millones otorgados por CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, más $ 400 millones del Bono Social. "En total, son más de $ 530 millones en el fideicomiso para generar unos $ 1.350 millones en créditos hipotecarios", se detalla en el comunicado.

Para acceder a estos préstamos, el Gobierno plantea un único requisito: que los beneficiarios destinen los recursos a su primera y única vivienda, cuya característica sea:

Viviendas de Interés Social (VIS), con un avalúo comercial de hasta 177,66 Salarios Básicos Unificados, es decir, hasta $ 71.064.

Viviendas de Interés Público (VIP), con un valor comercial entre 177,67 y 228,42 Salarios Básicos Unificados, es decir, entre $ 71.064 y $ 91.368.

El representante del BID en Ecuador, Fernando Quevedo, señaló que “es una gran satisfacción respaldar al Ecuador en la emisión del primer Bono Social con garantía soberana del mundo, en especial porque estará destinado a ampliar el acceso de los hogares necesitados a una vivienda asequible y sostenible, al tiempo que activa la economía, dado que los recursos se canalizarán a un sector con alto impacto dinamizador como es el de la construcción”.

El plan prevé que el plan se traduzca en la entrega de créditos de $ 55.000 en promedio, con un beneficio final a más de 97.000 personas en todo el país.

Con el impulso de este plan, el Gobierno refuerza su objetivo de acabar con el alto déficit habitacional; no obstante, sigue estando lejos de la meta inicial. En el 2017, tras la llegada de Lenín Moreno, se ofrecieron 320.000 viviendas VIP (Viviendas de Interés Público); no obstante, dice Carlos Repetto, presidente de la Cámara de Construcción de Guayaquil (CCG), ese número, al cierre del 2019, no llegó a las 35.000.

Sin embargo, el programa genera buenas expectativas en el sector de la construcción, que durante el tercer trimestre del año pasado sumó su cuatro trimestre de retroceso (-4,9%). La esperanza es que con esta nueva liquidez, la oferta y la demanda de vivienda puedan reactivarse.