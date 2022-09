El costo de una cirugía plástica en Ecuador es la tercera parte del precio en Colombia, la quinta parte de Estados Unidos y Europa. En nuestro país, una cirugía de nariz puede valer entre 1.000 y 1.500 dólares, en Colombia unos 5.000 dólares y en Estados Unidos unos 10.000 dólares. Es realmente impresionante la diferencia de precios, expresan cirujanos plásticos entrevistados por este Diario, quienes atienden pacientes que vienen de España, Italia, Estados Unidos, República Dominicana, entre otros para hacerse una cirugía plástica.

El turismo estético es creciente. Algunos médicos han llegado a tener hasta un 70 % de pacientes extranjeros, y explican que el país se ha vuelto, de a poco, un referente en cirugías en el mundo por la calidad del personal humano, los servicios hospitalarios, y los precios.

Andrea Cruz, de 43 años, actualmente radica en Estados Unidos y se prepara para realizarse una liposucción. Cruz afirma que “el costo y la calidad de algunos quirófanos ecuatorianos compiten a nivel internacional”.

Jaime Lebed, doctor en Medicina y Cirugía, con más de 20 años de experiencia, habla con EXPRESO sobre el mercado internacional de cirugías plásticas. “Las personas de otros países vienen a Ecuador porque los profesionales están preparados en el exterior, tienen publicaciones científicas y brindan congresos internacionales”, afirma.

Estos criterios también los comparte el médico cirujano Juan Carlos Estrada, director de la Clínica Millenium, quien cree que desde hace años Ecuador ha sido un referente en este tipo de intervenciones quirúrgicas. “Por años hemos sido reconocidos por pacientes del exterior que aprecian el trato integral. Aquí encuentran todo en un solo lugar, hospitalización, exámenes de laboratorio, medicamentos, imágenes, terapia y valoración posquirúrgica supervisada por nosotros”, afirma.

Estrada, agrega, que este tipo de turismo médico debe “tener un apoyo gubernamental para brindar todos los servicios que este tipo de viajes acarrea, y aumentar la ocupación hotelera”.

El doctor Roberto Blum, director de HospiBlum y presidente de la Sociedad de Medicina Estética, Capítulo Ecuador, manifiesta que hoy el mercado femenino representa un 60 % y el masculino un 40 %, y que existen varios tipos de cirugías quirúrgicas como no quirúrgicas a las cuales se someten tanto pacientes nacionales como viajeros. “Las características para elegir una cirugía es que sea segura, que no tenga inhabilitación, es decir, que pueda volver pronto a su vida cotidiana y que pueda recuperarse de manera rápida. Esto se logra cuando se trabaja de forma mínimamente invasiva”, señala. No obstante, también existen intervenciones, que toman más tiempo de recuperación y que es “necesario que los cirujanos estemos pendientes para llevar un control”, concluye.

Uno de los tratamientos no quirúrgicos que se hacen para eliminar cicatrices y el efecto del envejecimiento es el uso de toxinas. La más usada es la botulínica serotipo, que normalmente se usa en el rostro, pero también ayuda en los preoperatorios para causar relajación muscular y facilitar la reconstrucción en la pared abdominal.

Medicina pirata

Uno de los males que enfrenta este sector, que sigue ganando adeptos, es la medicina pirata.

Juan Carlos Estada, especializado en cirugía plástica reconstructiva y estética, manifiesta que “donde hay una oportunidad habrá personas tratando de sacar provecho”. “Son los pacientes los que tienen que desenmascarar a estas personas que muchas veces de forma atrevida hacen procedimientos para lo cual no se han preparado ofreciendo servicios de cirugía a precios que no son compatibles con los gastos que genera dicha operación”.

El doctor Jaime Lebed recomienda que la ciudadanía se informe más y “que busquen doctores de la Sociedad de Cirugía Plástica del Ecuador”.

La doctora Nora Jasmín Menéndez Molina de Mejía, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética (Secpre), capítulo Guayas, afirma que los cirujanos y médicos con trayectoria luchan con este mercado pirata, capacitando e informando a la población sobre el perfil que debe tener el profesional médico que los va a operar. “Los pacientes no deben dejarse llevar tan solo por lo que hay en las redes, muchos se dejan llevar por estéticas y no por profesionales”, agrega.