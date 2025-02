Ecuador por ahora cesa la importación de energía de Colombia

La presa Mazar tiene su cota máxima y eso ha permitido que desde hace cinco días Ecuador por ahora no tenga la necesidad de importar energía eléctrica de Colombia. Desde el lunes 10 de febrero de 2025, la presa Mazar, principal embalse para generación eléctrica del país, alcanzó a su cota máxima de operación, que se ubica en los 2.153 metros sobre el nivel del mar (msnm). A partir de esa fecha, la central Mazar (de 170 MW), inició su producción y lo realiza con los excesos de agua que sobrepasan la capacidad de la presa.

Mazar garantiza la operación del complejo hidroeléctrico Paute Integral, conformado por las centrales Mazar (170 MW), Molino (1.100 MW) y Sopladora (487MW), que suman un total de 1.757 MW. El embalse Mazar posee una longitud de 31 kilómetros que acumula un volumen total de 410 millones de metros cúbicos de agua, según indicó el ministerio de Energía mediante un comunicado.

En el 2023 la compra de energía eléctrica costó a Ecuador 230 millones de dólares, para el 2024 sumó 334 millones de dólares; es decir, que entre los dos años el país gastó 564 millones de dólares.

El Gobierno ha asegurado que está trabajando para poder superar el déficit de 1.500 MW de energía. Sin embargo, tal como ha publicado EXPRESO el Consejo Consultivo de las Ingenierías y Economía (CCIE) advirtió que la crisis energética sigue latente, ya que el aumento de caudales en los ríos no garantiza estabilidad. Solicitó información sobre mantenimientos pendientes en las hidroeléctricas y proyecciones de demanda. Marco Acuña, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de Pichincha, señaló que en abril el consumo podría alcanzar 5.500 megavatios, lo que mantiene el riesgo de apagones. Además, advirtió que, en caso de un nuevo estiaje, el embalse de Mazar solo podría sostener el sistema eléctrico por 30 días, estando aún cinco metros por debajo de su nivel máximo.

Suma 20 MW a la generación eléctrica nacional

La Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP), puso al servicio del país 20 megavatios (MW) adicionales tras concluir la instalación y montaje de una nueva turbina en la unidad de generación TM1 de la central térmica Machala I. Con la incorporación de esta turbina, la potencia disponible de la central para el Sistema Nacional Interconectado (SNI) aumenta de 125 a 145 MW.

En ese sentido, mediante Termogas Machala se contrató e importó un nuevo generador de gases para poner en operación esta unidad, tras cinco años de paralización, debido a la falta de mantenimiento y gestión.

Como actividades complementarias también se ejecutó la revisión y montaje de los sistemas auxiliares de turbina, de la instrumentación de campo, se reemplazaron sensores y se realizaron pruebas al sistema de control de turbina y del generador eléctrico.

Cristhian Terán, gerente de Termogas Machala, explicó que este logro es el resultado de un arduo trabajo en equipo, tanto técnico como administrativo, y que, gracias a ello, se ha cumplido con el cronograma establecido. Destacó que, debido a su complejidad, estas actividades se llevaron a cabo con equipos y herramientas especializadas. “La recuperación de la unidad TM1 es un hito. Aportamos 20 MW adicionales, que son de gran utilidad para los ecuatorianos, especialmente durante los estiajes”, añadió Terán, quien es técnico de carrera en esta Unidad de Negocio.

Plan de Desarrollo de la Geotermia en Ecuador

El Ministerio de Energía y Minas, realizó la apertura de ofertas para la contratación de consultoría para la ejecución del Plan de Desarrollo de la Geotermia en Ecuador, el cual buscará la identificación del potencial geotérmico nacional, además del desarrollo de normativas legales para la ejecución de proyectos de este tipo, en los sectores público y privado.

Durante la jornada del viernes 14 de febrero de 2025, se realizó la apertura de ofertas para la ejecución de este proyecto que cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tras la suscripción del contrato de préstamo BID 4989/OC-EC el pasado 22 de diciembre de 2020, por un valor de USD 78.4 millones.

Un total de cuatro empresas presentaron sus ofertas en este evento, el cual contó con la presencia del subsecretario de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica subrogante, Lenin Haro, delegados de las firmas oferentes y los miembros de la comisión evaluadora de las ofertas.

Las cuatro ofertas recibidas corresponden a las empresas CJ Aron Associated Inc. DBA GreenMax Capital Advisors, Nippon Koei Latin America-Caribbean Co., Ltd, BCG (The Boston Consulting Group) y Philippi Prietocarrioza Ferrera DU & Uría.

El subsecretario Haro destacó que el desarrollo de la geotermia en Ecuador representa una oportunidad estratégica para la transformación del futuro energético del país, el cual es el objetivo principal de este plan.

Mantenimiento hidroeléctrico

La Empresa Eléctrica Quito, impulsa la generación de energía limpia en beneficio de los ecuatorianos. Con una planificación que se basa en estudios previos, el personal operativo cumple un cronograma para la limpieza de cada una de las cámaras de captación de agua, en la infraestructura hidroeléctrica.

Estos trabajos se realizan de manera anual, con una periodicidad que varía entre 4 a 6 meses y se ejecutan en función del nivel de sedimentos depositados en las distintas cámaras. A inicios de febrero se trabajó en el reservorio de Guangopolo, ubicado en el Valle de Los Chillos, que capta las aguas de los ríos San Pedro, Pita y Santa Clara. Desde aquí, el agua pasa hacia las centrales Guangopolo, Cumbayá y Nayón, para una producción diaria de energía aproximada de 830 megavatios hora, MW/h.

Una de las principales actividades que contribuyen a esta producción de energía es el mantenimiento preventivo y correctivo a los reservorios, infraestructura donde se capta el agua, recurso energético primario para la generación eléctrica.

Con la ejecución de planes de mantenimiento constantes, la Empresa Eléctrica Quito trabaja para garantizar la generación de energía desde sus centrales hidroeléctricas.

Las labores ejecutadas optimizan el Sistema Hidráulico de Regulación y Reserva, brinda seguridad y eficiencia en la operación de los sistemas de hidro-generación, evita el desgaste en los elementos de las turbinas generadoras de energía y prolonga la vida útil de los equipos de generación.

