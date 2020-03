La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) dispuso que, por 21 días, se autorizarán todos los vuelos chárter o privados que ingresen vacíos al país para sacar a los pasajeros desde el Ecuador, hacia los diferentes puntos de destino o conexiones.

La medida busca facilitar la salida de personas, ante la pocas alternativas de vuelo que se puedan generar tras la prohibición de arribos internacionales, una medida anunciada por el Gobierno este sábado 14 de marzo, con el fin de frenar la propagación del coronavirus.

El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, mediante cadena nacional anunció que a partir del domingo 15 de marzo, desde las 23:59 se suspende la entrada al país de las personas de nacionalidad extranjera que arriben al Ecuador por vía aérea, marítima o terrestre. Asimismo, los ciudadanos ecuatorianos que se encuentren en el exterior podrán retornar e ingresar al país solo hasta las 23:59 del lunes 16 de marzo del año en curso.

En las próximas horas, dijo la DGAC en un comunicado, hasta que arranque la ejecución de estas nuevas medidas, con el objetivo de prevenir la expansión del virus y precautelar la salud de la ciudadanía, las personas que lleguen a Ecuador deberán cumplir con la revisión médica o el Aislamiento Preventivo Obligatorio, según los protocolos vigentes. Las tripulaciones de cada aerolínea no ingresarán al Aislamiento Preventivo Obligatorio. Utilizarán sus propios protocolos y procedimientos para no dejar de cumplir sus cronogramas de vuelo y garantizar la conectividad. No obstante, en el caso de detectarse que miembros de la tripulación presenten síntomas de coronavirus, se aplicarán los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud Pública.

Los vuelos de carga, aclaró, operarán normalmente de entrada y salida del Ecuador para garantizar las actividades comerciales y evitar el desabastecimiento de productos en el país. Los vuelos internos, por su parte, se mantendrán con normalidad y con la aplicación de los protocolos de seguridad correspondientes.

No obstante, el Gobierno no se ha referido a los problemas de retorno que puedan tener los ecuatorianos que desean volver al país. El anunció de impedir el ingreso ya generó la reacción de ciudadanos como Luis Cobo, quien esperaba para el 25 de marzo próximo, el arribo de su hijo y su familia (esposa y tres hijos) desde España.

Ahora con esta decisión, dijo, el retorno será imposible. De ahí que hizo un llamado a las autoridades para flexibilizar la medida con los nacionales. “¿Cómo no van a poder regresar a su propio país? Está bien que al llegar acá entren en cuarentena, pero no que se les prohíba totalmente el ingreso. La situación en España es complicada, allá corren riesgo”, sostuvo.