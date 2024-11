La cota de Mazar baja este martes

La situación de las hidroeléctricas es inestable en el país. La recuperación en la cota de Mazar, que había alcanzado los 2116,13 metros sobre el nivel del mar este 5 de noviembre de 2044 alrededor de las 07:00, bajó a 2115,91 a las 14:00. Algo similar ocurrió con Amaluza, que a la 01:00 estaba en 1981.87 metros sobre el nivel del mar y bajó a 1981,25 a las 14:00.

Esto ocurre porque del nivel de agua en el embalse de Mazar depende la cantidad de agua en Amaluza, pues es una reacción en cadena. Mazar abastece de agua a Amaluza y esta luego entrega agua a Paute Molino y a Sopladora.

La curva de Sopladora fluctúa con mayor inestabilidad, de acuerdo con la información de la página web de gráficas que la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) mantiene en línea sobre la generación de energía en estas hidroeléctricas. Las condiciones son similares para otras como San Francisco y para el caudal de la cuenca del Paute.

El caudal de Mazar, por su parte, mostró una leve recuperación pues a las 13:00 estaba en 7,39 metros cúbicos por segundo (m3/s) y pasó a 9,43. Sin embargo, esto es mínimo pues a la 01:00 estaba en 23,98 m3/s.

Entre Mazar y Amaluza, se puede garantizar una reserva de agua para producción de energía por 45 días. Sin embargo, el 25 de octubre pasado, Mazar llegó a niveles críticos, por lo que esta central hidroeléctrica fue apagada. Desde que empezó la crisis energética en el país, esta fue la época más compleja, porque debieron extenderse los racionamientos hasta por 14 horas diarias, a escala nacional.

Dada la recuperación en los embalses, el Gobierno redujo los racionamientos a seis horas diarias para esta semana.

De acuerdo con los miembros del Consejo Consultivo de Energías y Economía (CCIE), este tipo de cortes extendidos deberían mantenerse en los primeros meses, pues la falta de lluvias no afecta solo a las provincias del sur sino también a las del norte y no se puede tener predicciones del tiempo más allá de 72 horas de antelación. Lo dijeron la semana pasada, en un pronunciamiento público en el que solicitaron un manejo técnico y no político de la crisis energética.

