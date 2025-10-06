Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Economía

Fachada de Ecopetrol
La estatal lanzará el próximo 14 de octubre el proceso vinculante para la contratación de servicios de regasificaciónArchivo / Expreso

Ecopetrol importará gas desde el Caribe frente a creciente escasez

El plan contempla el anclaje de una unidad flotante de almacenamiento y regasificación

  • Agencia EFE

La petrolera estatal Ecopetrol, la compañía más grande de Colombia, anunció este lunes que desarrollará un proyecto de regasificación en su terminal marítimo de Coveñas, en el departamento caribeño de Sucre, con el objetivo de importar gas natural licuado y revertir la creciente escasez de este combustible en el país.

RELACIONADAS

"Este proyecto de regasificación representa un hito decisivo para la seguridad energética de Colombia en el corto plazo y soporta la creciente integración de energías renovables", afirmó en una rueda de prensa el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.

paro indígena en florícolas

Asalto a florícolas: Los indígenas de Cotacachi dan su versión sobre el hecho

Leer más

Roa explicó que la filial Cenit recibió hace diez días la autorización ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para adecuar la infraestructura existente en el puerto de Coveñas, originalmente destinada al manejo de crudo, y habilitarla para la recepción y transporte de gas natural.

El plan contempla el anclaje de una unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU, por sus siglas en inglés) que recibirá cargamentos de gas natural licuado importado y permitirá ampliar la capacidad de abastecimiento nacional a partir del primer trimestre de 2027.

La estatal lanzará el próximo 14 de octubre el proceso vinculante para la contratación de servicios de regasificación de la unidad flotante, con la expectativa de adjudicar el contrato en "no más de un mes", dijo Roa.

Ventajas competitivas

Ecopetrol abrió en el primer semestre de este año un proceso no vinculante con el objetivo de recibir propuestas sobre nuevas unidades de regasificación y evaluar su posible ubicación en la infraestructura del grupo, principalmente en zonas como Ballena, en el departamento norteño de La Guajira, y Coveñas.

RELACIONADAS

En ese sondeo, 42 empresas, en su mayoría internacionales, manifestaron interés y 20 enviaron sus propuestas.

Según Roa, los estudios técnicos realizados junto con la firma española Idom concluyeron que Coveñas ofrece ventajas competitivas en tiempos de entrada y viabilidad técnica frente a otras alternativas.

"El proyecto permitirá equilibrar la oferta y la demanda a nivel nacional y, al mismo tiempo, garantizar el suministro confiable de gas natural para hogares, industrias y el transporte público, lo que contribuye a consolidar la seguridad energética de Colombia", señaló la empresa en un comunicado.

De todas formas, Roa no descartó la posibilidad de impulsar otra planta de regasificación en Ballena.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. WhatsApp permite escanear documentos y enviarlos como PDF: así puedes hacerlo

  2. Monstruo, la aterradora serie de Netflix que está arrasando en octubre de 2025

  3. Netflix, Prime Video y los estrenos de octubre de 2025 en plataformas de video

  4. ¿Por qué dicen que los padres de Lamine Yamal se cuelgan del talento de su hijo?

  5. Bicarbonato y agua oxigenada: el dúo perfecto para eliminar suciedad y olores

LO MÁS VISTO

  1. Bono Incentivo Emprende: ¿qué hacer cuando te rechazan la solicitud?

  2. ¿Quién era el hombre que terminó asesinado en riña con un vecino?

  3. Bono Incentivo Emprende: accede aquí al registro oficial con enlace directo

  4. Bono Emprende 2025: cómo acceder sin RIMPE ni Régimen Simplificado

  5. Bono Incentivo Emprende 2025: cómo y hasta cuándo registrarte para recibir los $1.000

Te recomendamos