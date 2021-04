Una crisis sin precedentes. La pandemia de COVID-19 golpeó a una economía con problemas y provocó que el Producto Interno Bruto (PIB) cayera 7,8 % en 2020, de acuerdo al último reporte del Banco Central del Ecuador (BCE).

La economía ecuatoriana decreció 7,8 % en 2020 golpeada por la pandemia, según el Banco Central Leer más

Según el BCE, la tasa es la más baja registrada desde 1927 (desde que existen datos); en 1933, en la Gran Depresión, la caída en el PIB fue de -4,2 %. En 1999, con la crisis financiera, la caída fue de -4,7 % y en 2016, a causa del terremoto, fue de -1,2%.

Infografía. Expreso.

Si bien la contracción económica de 2020 no tiene precedentes, el resultado fue mejor a lo previsto. En octubre del año pasado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que el PIBde Ecuador decrecería 11 %, mientras que el BCE fijó en -9,6 % el peor escenario.

Según el ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, dos factores ayudaron a que la crisis no sea más profunda: deuda externa, principalmente de organismos multilaterales, y remesas de migrantes.

Un Banco Central atado al Ejecutivo, pero con cuatro balances Leer más

“En una época en que no existían ahorros, en que no existían reservas, no existían fondos fiscales para hacer frente a la pandemia y a la crisis que se presentó (...) Estos fondos provinieron principalmente de los multilaterales y del progreso de los acuerdos que pudimos suscribir con el Fondo Monetario y con los multilaterales”, dijo Pozo.

El año pasado, según el titular de la cartera de Estado, el Gobierno recibió cerca de 8.000 millones de dólares en financiamiento externo, de los cuales 7.400 millones correspondieron a los organismos multilaterales.

Pozo también señaló que la economía ecuatoriana tuvo un mejor desempeño si se compara con otros países de la región: Perú -11,1 %; Argentina -9,9 %; y México -8,2 %. Sin embargo, otros países como Colombia y Chile, presentan caídas de -6,8 % y -5,8 %, respectivamente.

Además, la llegada de remesas de migrantes inyectó liquidez al país y también amortiguó la situación económica en el año pasado. Según el titular de Economía y Finanzas, los envíos del exterior sumaron 3.335 millones de dólares. “Esto es más menos cerca del 10 % de los depósitos bancarios”, aseguró Pozo. La mayoría de esos recursos provino de Estados Unidos:2.027 millones de dólares.

¿Cuáles son las razones para el decrecimiento? Según el BCE, este comportamiento se explica por el decrecimiento de 11,9 % de la formación bruta de capital fijo (inversión en infraestructura o maquinaria); disminución de 7,0 % del gasto de consumo final de los hogares; reducción del gasto de consumo final del Gobierno general de 6,1 % y, contracción de las exportaciones de bienes y servicios en 2,1 %. Mientras que las importaciones de bienes y servicios fueron menores en 7,9 % a las registradas en el año 2019.

Lo que sí le puedo decir es que este año va a ser mejor que 2020. Vamos a crecer. Mauricio Pozo, ministro de Economía y Finanzas

Para este año, las proyecciones de crecimiento se mantienen entre 3,1 y 3,5 %. “Lo que sí le puedo decir es que este año va a ser mejor que el pasado y este año la economía va a crecer”, dijo Pozo.

La economía ecuatoriana crecerá menos de lo previsto en 2021, según el Banco Mundial Leer más

Que la economía se siga recuperando (y se puedan generar nuevos puestos de empleo) dependerá principalmente del control de la pandemia, aspecto en el que el Ecuador avanza mucho más lento que otros países de la región, aseguró ayer la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes).

Los sectores que tuvieron un buen desempeño