Sus diseños de joyas cautivan en vitrinas y pasarelas de Europa

Desde una edad muy temprana, Katherine Ramírez mostró su pasión por el arte y la creatividad. A los tres años sorprendió a sus padres al realizar su primer boceto de una pieza de joyería. Con el tiempo, su interés por la orfebrería se fortaleció y actualmente se encuentra posicionada en España con un gran potencial.

El talento le fue heredado al crecer en una familia de joyeros por parte de padre y madre. Esto la llevó a abrir su primera joyería en el Centro Comercial El Bosque, en Quito, cuando tenía 19 años.

Realizó sus estudios profesionales en Ecuador para convertirse en maestra orfebre y luego se especializó como diseñadora de joyas en metales preciosos. “Estudié siete años para obtener mi primer título y luego tres años más para la especialización. Después, vine a España para seguir mi segunda profesión, que está estrechamente relacionada con la joyería: el estudio de la gemología y, en particular, el estudio de los diamantes”, cuenta.

Desde Ecuador, ya sentía que podía dar el salto internacional, por lo que comenzó a prepararse en el extranjero. “Comencé a diseñar para personas internacionales desde los 22 años. Me refiero a personas de Estados Unidos, Suiza y Francia. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi talento comenzaba a tener una conexión con diferentes personalidades y países, lo que me llevó a decidirme a prepararme en España”.

Una vez en territorio europeo, Katherine comenzó a destacarse y fue solicitada por algunos diseñadores españoles para participar en diferentes desfiles de moda. Recientemente, ha participado con su orfebrería en desfiles como el Mediterranean Fashion Beach, dentro del Premio Nacional de Moda de Baño, en la ciudad de Benidorm en España. Además, el año pasado expuso su colección de joyas llamada ‘Simplicity’ en el evento Madrid Joya, uno de los eventos más prestigiosos del rubro.

Además, tuvo la oportunidad de diseñar una joya para la fundación que organiza la reina Sofía, a través del Bazar Diplomático conformado por la Asociación Internacional de Diplomáticos (AIDE) en España. “La Embajada de Ecuador me dio la oportunidad de representar a nuestro país con la joya ‘Sofía’, la cual se subastó con fines benéficos. Se trataba de una cadena con un dije diseñado con 25 circonitas en plata en forma de un rosetón, que fue muy bien recibida. Se subastó por el doble de su valor, siendo adquirida por un diplomático haitiano”.

Cada una de sus piezas refleja su estilo distintivo y su amor por lo minimalista. Su talento ha sido reconocido en varias ocasiones, lo que la ha motivado a participar en concursos internacionales de joyas. En 2023, un anillo de su autoría fue destacado en el Premio Internacional Arte y Joya, que tiene como objetivo visibilizar la creatividad del arte contemporáneo de diversos países.

“Ha sido un placer participar a nivel internacional con diseñadores de joyas de varias nacionalidades, como EE. UU., Japón, Bélgica, China, Francia, Alemania, Polonia e Italia. El anillo está diseñado en oro de 18 quilates, con una gema natural Rosa de Francia en corte Baguette, titulada ‘Charlie Rose’, en honor a mi querido padre que está lejos (en Ecuador). Mi joya se hizo famosa en las ciudades francesas de París y Toulouse”.

A principios de 2023 participó con su colección de joyas en la pasarela del evento más importante de moda del sur de Europa: Momad. Allí presentó sus últimas creaciones de joyería junto a otras compañeras de la Asociación Mujer Brillante, con quienes compartió la pasarela.

Un trabajo con fin benéfico

Su familia le inculcó el valor del servicio y la labor social, por lo que vincula mucho su concepto de diseñar para causas benéficas. Ha colaborado con sus colecciones para la Asociación de Lucha contra el Cáncer en Barcelona y también para el Proyecto Myaló en Madrid, que busca concientizar sobre la importancia de la salud mental a través del arte.

Como joven ecuatoriana, se siente orgullosa de la repercusión que han tenido sus diseños. Actualmente ha abierto su tercera tienda en Quito y planea abrir una cuarta para mediados de 2024. Además, crea joyas personalizadas a través de su joyería online homónima en Europa.

