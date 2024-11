Conozca las reglas que aplican los principales bancos de Ecuador para diferir pagos

La Junta de Política y de Regulación Financiera emitió el pasado martes los lineamientos para que las entidades bancarias, tanto públicas como privadas, puedan aplazar, hasta por noventa días el pago de las cuotas por vencer de sus clientes. A través de una resolución dijo que esto se aplicará “sobre las operaciones vigentes al 30 de septiembre de 2024 o al momento de la instrumentación del mecanismo”, que podrá implementarse hasta el 31 de marzo de 2025.

Los riesgos de ser delivery en Guayaquil: robos y balaceras amenazan el servicio Leer más

No obstante, estos parámetros no son los únicos, la misma resolución da la potestad a las entidades privadas para que sean estas las que tracen sus reglas, como la de "determinar el cobro o no de los intereses de las cuotas diferidas, cuya condición deberá ser notificada expresamente al cliente”.

RELACIONADAS El diferimiento de pagos podrá aplicarse hasta marzo de 2025

EXPRESO consultó sobre el tema a diferentes bancos. El comportamiento de pago histórico de sus clientes y los índices generales de morosidad son factores que se analizan.

Bolivariano, por ejemplo, asegura haber sido el primero en tomar la decisión de aplicar un diferimiento extraordinario en el pago de tres cuotas de su operación de crédito y/o pago mínimo cero en su tarjeta de crédito, de los meses, noviembre, diciembre y enero.

Este beneficio, dice, la firma, ya se aplicó a 286.000 clientes, que estuvieron al día en sus pagos. "Está dirigido a clientes con créditos vigentes en las categorías de consumo, vivienda, educativo, vehículo y a los titulares de tarjeta de crédito. Si el cliente desea continuar con sus pagos habituales y no acogerse al diferimiento, puede hacerlo tal como lo ha venido realizando normalmente", se señala.

Al finalizar el periodo establecido, se explica, se reactivará el valor mínimo a pagar para los clientes de tarjeta de crédito, donde se incluirán de forma proporcional las cuotas diferidas. "De manera similar, para los clientes con créditos vigentes con cuotas mensuales, se extenderá el plazo original por tres meses para que se puedan cancelar las cuotas diferidas".

Banco de Guayaquil, por su parte, señala que cuenta con esta y otras múltiples opciones para ofrecer a sus clientes, ya sea que estén al día o tengan algún tipo de retraso a la fecha , "solo deben contactarnos o acercarse a nuestra oficinas para que los podamos asesorar con la solución que mejor se ajuste a sus necesidades".

El diferimiento se aplica a tres pagos , y a su vez se extiende la fecha de vencimiento final, "de tal forma que los clientes no solo puedan tener un periodo pero organizar sus finanzas, si no que también puedan disminuir su cuota mensual , una vez que se retome el pago de las obligaciones", dice la entidad bancaria.

Respecto a los intereses, esta institución puntualiza que "es importante indicar que durante los tres meses de diferimiento, el capital generará los intereses regulares que correspondan a ese periodo de tiempo y serán distribuidos entre sus cuotas futuras hasta finalizar el pago del crédito".

Ecuador ofrece a China pitahaya, banano, granadilla, café y cacao Leer más

Lo que no se cobrará, según dispuso la Junta, son los costos legales, tarifas o interés por mora.

Este alivio financiero fue planteado por la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) el pasado 27 de octubre de 2024, ante los impagos que deja un entorno económico complicado provocado por la inseguridad y los cortes eléctricos.

Esta situación, explica Roberto González, presidente de Banco del Pacífico, ha obligado a la entidad a hacer un monitoreo constante sobre el pago de sus clientes. “De momento nuestro indicador de morosidad se mantiene bajo límites controlables (3,83 %), está dentro de nuestras proyecciones”, dijo, No obstante, no descartan aplicarlo. “Se revisarán todas las peticiones que nos llegan y se aprobarán en función de la información presentada, los flujos futuros, la confiabilidad de los negocios etc.”, dijo.

Otras instituciones, como Banco de Pinchincha, fueron consultadas sobre el tema, pero prefirieron no referirse aún al proceso.

Refinanciamiento o reestructuración de operaciones



La resolución de la Junta también abre la puerta a que las entidades financieras puedan ejecutar nuevas operaciones de refinanciamiento o reestructuración de créditos impagos.

Para esto, dice, las entidades "considerarán, caso por caso, refinanciar o reestructurar las operaciones de crédito que presenten saldos vencidos entre el 10 de agosto de 2023 y el 31 de octubre de 2024, previo acuerdo con el deudor y por solicitud de éste. La instrumentación de dichos mecanismos se podrá aplicar por una ocasión adicional a lo dispuesto en la norma vigente".

Al respecto Banco del Pacífico indicó que ese mecanismo también se mantiene vigente para ellos. "La cifra de reestructuraciones del año en curso es de 136.5 millones de dólares, básicamente en consumo y tarjeta de crédito", dijo González.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!