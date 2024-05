La Cámara de Comercio de Quito se separa del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE)

La Cámara de Comercio de Quito ( CCQ) anunció su separación del del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), por diferencias entre los empresarios, en torno al apoyo de las reformas tributarias del actual Gobierno.

Durante una reunión con medios de comunicación, este 7 de mayo del 2024, la presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, Mónica Heller, anunció la distancia del gremio del CEE, ente que agrupa a varias cámaras que han venido rechazando las reformas tributarias que, entre varios temas, establece el cobro de contribuciones a varios sectores productivos, en base al nivel de utilidades.

Según la ejecutiva, "hemos hecho lo que hemos tenido que hacer. Hemos mostrado análisis técnicos, no sesgados, sobre lo importante que era para el país la reforma tributaria. Además, hicimos una defensa brutal de la pregunta sobre el trabajo por horas. Hubo profundas discusiones discrepancias. Y por eso tomamos la dolorosa decisión de separarnos", explicó.

Hace cinco días atrás, la Corte Constitucional (CC) admitió a trámite una demanda de inconstitucionalidad contra Ley para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, que permitió alza del IVA y el cobro de estas contribuciones. Esta fue presentada por la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), alegando que la Asamblea Nacional se extralimitó en sus funciones al crear nuevos impuestos.

La principal de la CCQ enfatizó que gracias a esta reforma, el país ha podido estabilizarse económicamente y reactivar el apoyo de multilaterales para financiar el alto déficit fiscal. Oponerse a ella, dijo, hubiese significado boicotear ese apoyo.

Apoyar la reforma era el menos malo de los escenarios. No podemos circunscribirnos a lo que nos gusta o no. Mónica Heller presidenta de la CCQ

"A nadie le gusta pagar impuestos. Y probablemente hay un fondo de verdad en la demanda de inconstitucionalidad. Pero esa decisión nos permitió acceder al apoyo de los multilaterales y pagar los atrasos. Apoyar la reforma era el menos malo de los escenarios. No podemos circunscribirnos a lo que nos gusta o no. Pero lo que estaba en riesgo era más grande: desdolarizar, quedar aislados en los mercados y no poder solventar déficit inmenso del presupuesto. Hubo diferencias en el CEE. Habiendo aprobado impuestos que no nos gustan, jamás habríamos boicoteado desembolsos de los multilaterales como habrían hecho otros gremios".

