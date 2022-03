El proceso de devolución de IVA, que por ley, debe compensar el consumo que realizan las personas mayores de edad o con algún tipo de discapacidad genera malestar entre los contribuyentes. En los últimos días, la queja se ha venido acrecentando en redes, pues hay trámites pendientes que datan desde noviembre del año pasado. El SRI desmiente que exista un atraso en los pagos, pero admite que hay algunos casos “rezagados”, que se están solucionando.

Grandes contribuyentes de Ecuador aportaron 4.810 millones de dólares en 2021 Leer más

No señala cuántos, pero hallar a personas que dicen ser perjudicadas no es complicado. A Silvia Ramos, persona con discapacidad, el Servicio de Rentas Internas (SRI) no le ha devuelto el Impuesto al Valor Agregado (IVA)desde diciembre de 2021. Ramos asegura que en el caso de su suegra, jubilada, esa compensación no se paga desde noviembre del año pasado. “A mí en marzo recién me pagaron noviembre, pero a mi suegra nada”, dijo Ramos, quien señala que la situación ya ha empezado a perjudicarla, pues parte del dinero que usualmente recibe era destinado para la compra de sus medicinas.

Según la norma tributaria, los grupos prioritarios (adultos mayores y personas con discapacidad) tienen derecho a la devolución del IVA pagado por sus compras de bienes y/o servicios de primera necesidad. Desde enero de este año, el tope máximo mensual, es de $102, para ambos casos.

Para hacer más ágiles las devoluciones, el SRI había implementado en diciembre del año pasado una plataforma digital, pero los usuarios no tienen una percepción de que eso esté pasando. En este grupo también está Luis Enrique Zurita, quien asegura que sus padres, de la tercera edad, no han podido cobrar esta devolución desde noviembre. “ Ellos tienen 76 y 77 años, lo que gastan en sus remedios es mucho, pero ese dinero que reciben es una ayuda para eso”, aseguró Zurita.

Desde noviembre ya no han estado pagando. Yo he puesto muchas quejas en Twitter. Silvia Ramos

afectada

La entidad recaudadora asegura que el proceso de pago no se ha suspendido y que este avanza conforme se vaya notificando a los contribuyentes si su trámite de solicitud ha sido aprobado o no. “Actualmente el SRI ha iniciado el procesamiento de aquellos casos notificados durante marzo”, menciona la entidad, tras ser consultada por este Diario. No obstante, admite que en el proceso existen trámites rezagados, por datos erróneos de cuentas bancarias registradas por los propios contribuyentes. ¿Cuántos casos son? La entidad señala que no los tiene calculados.

“Sin ayuda, un 10 % del turismo quebraría” Leer más

Zurita, sin embargo, no cree que sus padres estén en esta última situación. Ellos, explica, ya han hecho el trámite que se requiere y ya recibieron en diciembre la notificación para cobrar el dinero que corresponde a noviembre, pero a las cuentas bancarias no llega nada. Sigue sin hacerse efectivo, dice.

El año pasado, el SRI llegó a atender más de 1,7 millones de trámites de devolución. En lo que va del 2022, ese número alcanza los 286.000.

CÓMO ACCEDER AL BENEFICIO

ADULTO MAYOR. La norma señala que las personas que cumplan los 65 años de edad tienen el derecho a la devolución del IVA pagado por sus compras de bienes y servicios de primera necesidad adquiridos para uso y consumo personal.

DISCAPACIDAD. Las personas con una discapacidad igual o superior al 30% conforme a la calificación efectuada por la autoridad sanitaria, también tienen derecho a la devolución del IVA por sus consumos hechos con facturas autorizadas por el SRI.

TRÁMITES. El proceso de devolución se conforma de dos fases: la resolución y notificación del trámite y la acreditación de valores. Para la resolución de trámites se mantienen 60 días hábiles para el caso de adultos mayores y 90 días personas con discapacidad.