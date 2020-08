Más de 1 millón de ecuatorianos están desempleados, según el INEC

Este 8 de agosto de 2020, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) presentó las primeras cifras de empleo tras los efectos de la crisis del coronavirus en el país. La entidad había suspendido las publicaciones por problemas logísticos para realizar las encuestas.

De acuerdo a los números del INEC, el desempleo pasó de 3,8 % en diciembre del año pasado, a 13,3 % entre mayo y junio de 2020, es decir, un incremento de 9,5 puntos porcentuales.

¿Cuántas personas equivalen a ese porcentaje? Según datos del INEC, 1'009.582 se reportaron como desempleados, entre mayo y junio de este año. Es decir, 698.449 personas perdieron su empleo comparado con diciembre del año pasado.

El desempleo de 13,3 % es la cifra es la más alta desde 2007, año en el que el INEC comenzó a utilizar una nueva metodología para analizar el mercado laboral.

Mientras que la tasa de empleo inadecuado se disparó a 67,4 %, según el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC). Entre mayo y junio de 2020, apenas el 16,7% de los trabajadores en Ecuador tenía un empleo adecuado, según las últimas cifras de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu), que en esta ocasión se elaboró como

Según e ministro de Trabajo, Andrés Isch, el número de despidos, si se toma en cuenta las desafiliaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) comenzó a desacelerarse entre junio y julio, lo cual indica una mejoría de la compleja situación.

"Necesitamos un gran acuerdo nacional por el empleo. La próxima semana vamos a anunciar los pazos que vamos a dar", dijo Isch.

La entidad señala que el componente del desempleo oculto, es decir, las personas que no buscan trabajo, pero si están disponibles, gana participación. La mayor parte de personas en el desempleo oculto, podrían ser desalentadas: el 84,5 % de los desempleados no cree poder encontrar y piensa que no le darán trabajo, según el INEC.

Las mujeres han sido las más golpeadas por la crisis: entre mayo-junio, la tasa de desempleo se ubicó en 15,7% para las mujeres y 11,6% para los hombres.

Otra de las situaciones que da cuenta el estudio del INEC es la reducción de las horas de trabajo y de los ingresos laborales. En diciembre de 2019, las horas promedio trabajadas a la semana eran 37:37 y pasaron a 30:27 enntre mayo y junio de este año.

Otra cifra que presentó un incremento histórico importante es el subempleo. Tras la crisis económica se duplicó: pasó de 17,8 % en diciembre de 2019 a 35,5 % en mayo-junio de 2020. Asimismo, el empleo adecuado se derrumbó de al pasar de 38,8 % a 16,7 % en los mismos períodos mencionados.

La Población Económicamente Activa (PEA) también se achicó en el país. Pasó de 65,3 % a fines de 2019 a 60,9 % tras la pandemia, la más baja desde 2007.