Deportados a un país sin empleos

De enero hasta el 13 de febrero de este año, 1.297 ecuatorianos habían sido deportados desde los Estados Unidos, como parte de las nuevas políticas antimigratorias del presidente norteamericano Donald Trump.

Te invitamos a leer: Un plan B para vender sabores nuevos al mundo

En su arribo, por el aeropuerto de Guayaquil, muchos de los compatriotas indicaban haber migrado de forma irregular a ese país (razón por la que fueron deportados), tras la búsqueda incesante de empleo en Ecuador y de la que no obtuvieron éxito.

Vacunar es un cimiento para exportar carne ecuatoriana Leer más

“Me fui en búsqueda de trabajo. Ahora que me regresaron, no me queda más que empezar de nuevo y buscar empleo en mi país”, comentó Byron Naranjo a la prensa, uno de los deportados que llegó el pasado 6 de febrero.

Pero su regreso significa agrandar la masa de desempleados en Ecuador, cuya tasa cerró el año 2024 con 2,7 %, y la informalidad laboral llegó al 58 %. La primera cifra, apenas tuvo una reducción ligera frente a un año antes (3,4%) y la segunda aumentó en 2.3 puntos porcentuales, según lo muestran las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC).

Frente a este panorama, el Gobierno a través del Ministerio de Trabajo, ha trazado un plan para insertar a los retornados al mercado laboral, lo asegura a EXPRESO la ministra de esa cartera de Estado, Ivonne Núñez. “Con la información de los compatriotas deportados, el Ministerio toma contacto con ellos para conocer sus habilidades blandas y poder ubicarlos en los puestos laborales”, menciona la ministra, sin responder con cuántos de ellos, ya se ha contactado su cartera de Estado .

Aunque la Cancillería de Ecuador no ha detallado la edad de los deportados, entre quienes arriban están entre jóvenes de 18 años y personas de más de 50. Justamente, las edades con más dificultades para conseguir empleo adecuado en el país.

La tasa de desempleo

De acuerdo al INEC, en el último trimestre de 2024, la tasa de desempleo del grupo de edad de entre 15 a 24 años, fue de 8,7 %, superando la de un año antes, cuando se ubicó 7,7 %. Asimismo, la tasa del empleo informal, para el cierre de 2024 de este grupo, cerró con 63 %, superando la de 2023 que cerró con 61,4% e incluso la del año 2022 que fue de 59,2%.

A este grupo pertenece Andrés, quien pidió a EXPRESO la reserva de su apellido. Con 23 años de edad, este cuencano fue deportado en enero pasado. Sin embargo, cuenta, pocos días después de volver a rebuscar una oportunidad de trabajo en Ecuador y decepcionarse otra vez, decidió volver a salir del país, pese a su actual condición migratoria. “Es que no voy a conseguir nada. Ya pasé por esto, estuve meses buscando un trabajo y no lo conseguí”, cuenta sin revelar el nuevo destino a donde espera recuperarse y poder saldar deudas.

En esta coyuntura también está la historia de Mirna Párraga de 51 años, una guayaquileña también deportada a inicios de este mes, y quien, según comenta, también volvería intentar migrar de nuevo, de no hallar trabajo en Ecuador. “Si se me da la oportunidad de volverme a ir, lo vuelvo a hacer”, indicó.

También se puede leer: En Playas, sujetos armados ingresaron al mar y asesinaron a un hombre

El Ministerio de Trabajo ha accedido a $ 3´170.845 de financiamiento no reembolsable, como parte del apoyo que ofrece el Banco Interamericano de Desarrollo para ejecutar los proyectos de empleabilidad para los ecuatorianos con retorno forzoso. Con eso se brindará capacitaciones “a nuestros jóvenes de 18 a 26 años; mujeres mayores de 18 años y adultos de 45 a 64 años, que sean migrantes retornados”, indica la funcionaria. Dichos talleres, que van desde prepararlos para una entrevista laboral hasta mejorar sus habilidades para ser seleccionado en las empresas, añade, serán presenciales en Quito y virtuales a nivel nacional.

Ecuador sale de la lista de países de mayor origen de drogas en Amberes Leer más

Pero, ¿cuándo iniciarán estas capacitaciones?, ¿cómo se podrá acceder a ellas? La ministra se limita a responder que esta cartera de Estado, desde la segunda semana de febrero de este año, ha venido ya trabajando en el levantamiento de información a 2.851 empresas a nivel nacional, para identificar las habilidades y competencias que requiere el sector empleador.

Añade que en los próximos días de febrero se reunirá con el Consejo Nacional de Salarios (conformado por empresarios) para pedir ayuda desde el sector empleador para esta política de auxilio de reinserción laboral.

Para la abogada experta en temas laborales, Vanessa Velásquez, el Ministerio de Trabajo no debería centrarse tanto en brindarles capacitaciones para encontrar un espacio en las empresas, cuando las cifras del INEC ya indican que no hay fuentes de trabajos suficientes en Ecuador, dice.

Lo que esa cartera debería hacer, añade la especialista, es brindar talleres de cómo levantar emprendimientos. “Porque no se puede negar que hoy la generación de empleo está muy contraída en el país”.

Algo interesante que podría hacer el Gobierno con los deportados, analiza, sería darles capacitaciones con el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (Secap), que pueden ser muy útiles hoy en día. “Por ejemplo, la crisis eléctrica demostró que mucha gente necesitaba la instalación de paneles solares, pero no había personal capacitado en nuestro país para este oficio”, señala.

Con ella coincide el también abogado y experto en Derechos Humanos, Jorge Sosa, quien sostiene que además de las fuentes de emprendimientos, en el país hace falta espacios donde los retornados que puedan tener capital acumulado, tengan cómo emplearlos en su tierra.

Él además indica que el bono de $470 por tres meses que le ofrece el Gobierno a estos compatriotas deportados, si bien ayudan, no son un incentivo para que los mismos no piensen en volver a intentar salir del país, pocos días después de su regreso forzoso.

Lo importante, agrega, es que se generen fuentes de emprendimientos”, coincide.

Velásquez además cuestiona la ruta de empleabilidad del Ministerio de Trabajo que busca involucrar a los desempleados a las compañías, pues señala que muchas de estas contrataciones se realizan con irregularidades; y como Sosa, sostiene que además de las capacitaciones en emprendimientos, es necesario que el Gobierno les brinde más facilidades tributarias, financieras y sin sanciones a quienes hoy vuelven a empezar de cero.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ