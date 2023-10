La delincuencia reforma las reglas de seguros de carros

De enero al 2 de octubre de este 2023, el ECU-911 registraba un reporte de 7.755 carros robados a nivel nacional. En el mismo periodo, pero de un año antes, esa entidad sumaba 5.668 autos robados. Es decir, hay un aumento de este delito, pero su incidencia va más allá, pues se refleja también en el incremento del costo de los seguros para carros.

Los alimentos y bebidas no alcohólicas inciden en la inflación anual de septiembre Leer más

En la renovación del seguro vehicular normalmente hay una reducción del precio, según explica a EXPRESO el bróker de seguros de carros Enrique Sotomayor, porque con el pasar de los años el precio del vehículo va devaluándose. Sin embargo, debido a la inseguridad que aqueja al país en la actualidad, ocurre lo contrario y más usuarios se ven afectados.

En agosto pasado, este Diario alertó del efecto, que ha empezado a ser ya una realidad en este mercado. “El año pasado la aseguradora de mi carro me cobró 570 dólares y este año me cobró más de 650 dólares. ¿El motivo? Me dijeron que por la inseguridad. Yo estoy cotizando con otras compañías para buscar algo más económico, porque esto afecta mi situación financiera”, relata a este Diario Luis Morales, un usuario. Como él, hay decenas de clientes cuyas quejas se cuelgan en las redes sociales.

A través de un sondeo vía digital, este medio les preguntó a más de 100 usuarios sobre qué tanto se ha elevado el costo de su seguro de carro. El 70 % contestó que el precio subió en más del 10 %.

LEA TAMBIÉN (Asegurar un carro ahora es más difícil por el aumento de robos)

Sotomayor menciona que estas quejas son frecuentes, pero que el incremento en el costo es necesario para que las compañías puedan mantener el negocio, “porque la delincuencia está terrible y con frecuencia se roban los carros”.

Patricio Salas, secretario ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros (Fedeseg) y gerente general de la Asociación de Compañías de Seguros del Ecuador (Acose), menciona a este medio que el aumento del costo del seguro se debe específicamente al incremento de la siniestralidad, es decir a la cantidad de carros accidentados y robados que deben atender y cubrir las compañías de seguros. Factor que en la última década estaba en alrededor del 54 %, pero que en el año 2022 subió el 75 % y desde entonces se mantiene en ese porcentaje.

“Este 75 % quiere decir que por cada dólar que recibe la compañía de seguro por una venta de póliza, 75 centavos se dedican exclusivamente al pago de siniestros. Y por los gastos de siniestros, gastos administrativos y de comercialización, las aseguradoras están teniendo una pérdida técnica del 5 %”, precisa Salas.

El incremento de la siniestralidad tiene varias fuentes de impacto, como la escasez de repuestos en el país, el alza en el precio de los repuestos por la inflación (que incide en el costo de fabricación) y efectivamente el aumento de los niveles de delincuencia en Ecuador, que ha traído un aumento exponencial de robo de vehículos, acota Salas.

De acuerdo con Fedeseg, hasta inicios de octubre, de las 20 compañías de seguros que en Ecuador atienden a vehículos, 16 sufren pérdidas técnicas por la inseguridad. Un mal que ya ha dejado en lo que va del año una pérdida de más de 11 millones de dólares en el sector asegurador.

“Es por eso que el mercado está haciendo ajustes en los precios. En cumplimiento de las propias normativas que regulan la actividad aseguradora, las empresas toman medidas para tratar de buscar un equilibrio en sus cuentas. En todas partes del mundo se viene incrementando el costo de los seguros en aproximadamente un 20 %, pero en Ecuador tenemos un factor más que incide: la delincuencia”, explica Salas.

Entre esos ajustes, que se iniciaron de a poco desde agosto pasado y se extienden entre aseguradoras, está el incremento de los precios, el ajuste de algunos deducibles (el porcentaje que debe pagar el propietario del carro tras el siniestro, sea choque o robo) y de algunas coberturas.

“Mi aseguradora me indicó que uno de los cambios que hizo para este año es que si mi carro sufre un imprevisto cuyo daño represente menos de $ 700, no lo cubre”, revela otra cliente de seguros.

Si bien no hay una tarifa estándar a la hora de asegurar un carro, porque los costos de los seguros varían dependiendo de la cobertura, algunas compañías incluso han dividido en dos segmentos los vehículos por asegurar: en A y B, explica Enrique Sotomayor.

Mercedes-Benz 'parquea' su lujo en la región, con su primer restaurante en Quito Leer más

“En el segmento A entran todos los que no son siniestrosos (que tienen menor riesgo de accidentarse y ser robados). Y en el B, los de menor gama y a los que se les han subido los deducible, y se les ha condicionado que si quieren la cobertura por pérdida total por robo, tienen que tener instalado un dispositivo de rastreo satelital”, añade.

No obstante, los expertos mencionan que pese a todas estas restricciones y aumentos de los costos de los precios de los seguros, cada vez hay más personas asegurando sus carros, porque la misma delincuencia los empuja a estar prevenidos.

El rastreo satelital, entre nuevos requisitos

EXPRESO intentó contactarse con la empresa de seguros Mapfre, que fue de las primeras en establecer este año nuevas restricciones ante la inseguridad, pero no hubo respuesta. No obstante, esa aseguradora expone en sus redes sociales que no brindará el servicio de seguro a autos que no tengan GPS y que sean de las marcas Nissan X-trail, Chevrolet Aveo, Chevrolet Grand Vitara, Kia Sportage, Chery Tiggo, Chevrolet Beat y Hyundai Tucson.

Así mismo, esta empresa especifica el tipo de rastreo satelital que deberán instalar los carros: Hunter, Tracklink, Chevystar, Quicklink, Kialinki.

Otra restricción que han impuesto varias compañías de seguros, explica Enrique Sotomayor, quien trabaja como bróker para varias de ellas, es que no van a asegurar carros que sean de ciudades como Vinces, Durán, Ventanas y Baba, porque los robos de vehículos en esas localidades se están reportando con mayor frecuencia.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!