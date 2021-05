Delcorp, el otro ‘as’ de las letras de cambio

En el negocio de financiamiento a través de letras de cambio no solo estaba Ecuagran, sino también Delcorp. Ambas empresas, en liquidación, tenían como principal accionista a Gad Golstein y tienen impagas obligaciones y facturas comerciales con el Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol), como con el Biess y otras entidades públicas y privadas.

Gad Goldstein se 'disfrazó' de banquero para captar $ 19,8 millones a través de Ecuagran Leer más

Un informe, al que accedió Diario EXPRESO, revela una captación, a través de la figura de letras de cambio, de sumas importantes de dinero de empresas y personas naturales.

En total, Delcorp captó solo de cinco empresas: Corpei, Bluebay Investment, Dinamo S.C.C., Multiapoyo y Consorcio TPB, alrededor de 11,1 millones de dólares. De los cuales 9,5 millones fueron invertidos por la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Corpei), entidad que también colocó a través de este recurso en Ecuagran.

En Delcorp y en Ecuagran no se tiene mayor información de los clientes que adquirían las letras de cambio y del origen de los recursos captados, “ya que todo era direccionado por las compañías”. Son tres las empresas de asesoría financiera que participaron, como lo mencionó EXPRESO en un artículo anterior que tenía relación con este negocio en Ecuagran. Se desconoce si, efectivamente, los recursos utilizados para las compras eran de su propiedad o si actuaban a nombre de un tercero, no se tiene información del perfil económico-financiero, así como tampoco se conoce si tenían la capacidad para realizar actos de comercio (los inversionistas).

OTRO CASO El uso de letras de cambio fue usado también por la empresa panameña Forban con entes ecuatorianos.

Algunas de las personas que adquirieron estas letras de cambio no muestran rastros de tener una actividad económica que respalde el origen de los recursos destinados a la inversión, señala el análisis de Delcorp. De algunos, inclusive, se conoce por correos electrónicos que están o estuvieron fuera del país en las fechas en que se procedió al endoso.

Según Delcorp en liquidación, en el sitio web de Dinamo (http://dinamo.global/) se indica de una relación accionarial con una de las empresa de asesoría financiera.

Respecto de las letras de cambio emitidas a terceros y posterior pago de las mismas a Dinamo, debido al alto nivel de endeudamiento y problemas de liquidez de la compañía, posterior a ser levantada la primera intervención, la Superintendencia de Compañías le autorizó emitir obligaciones por $ 15 millones a fin de sustituir pasivos.

“A pesar de tener una colocación en curso, Ecuagran continuó emitiendo letras de cambio a terceros por montos superiores a los 2 millones de dólares entre el periodo de enero a julio de 2020, incrementando su pasivo y dando prioridad a su cancelación”.

No se tiene claro el mecanismo por el cual Dinamo adquiere una cartera completa de letras de cambio emitidas a terceros por Ecuagran, no se conoce su vinculación con la compañía o si existe (o) un convenio privado entre las partes, y, de existir, su legalidad; sin embargo, se presume el origen de la transacción de su relación con una de las empresas de asesoría financiera. EXPRESO no tuvo respuestas de Dinamo ni de otras empresas a las que se les envió el pedido a través de los correos que constan en la página de la Superintendencia de Compañías , y en el caso de Dinamo al que tiene registrado en su página web.

La que sí respondió fue TPB: “No mantenemos valores pendientes con la compañíaDelcorp y las inversiones respaldadas por letras de cambio han sido totalmente canceladas”.

Isspol fue el ‘chambero’ de fideicomisos Leer más

“Por otro lado, le confirmo que el valor total correcto de las operaciones efectuadas es de $26.549,20”. La Asociación o Cuentas de Participación del Consorcio no ha recibido notificación alguna. EXPRESO conoció que en los próximos días una demanda será presentada en la Fiscalía.

Durante dos ocasiones, en los últimos dos meses, EXPRESO ha querido tener la versión de la Superintendencia de Bancos sobre la legalidad de las letras de cambio, incluso se le envió a esa entidad los nombres de los supuestos inversionistas, sin embrago, esta entidad no ha proporcionado su versión, pese a que, además, las transacciones se realizaron a través de bancos privados.

DETALLES

DESVINCULACIÓN. Once empresas de “asesoría financiera” y casas de valores recibieron miles de dólares en comisiones de parte de Delcorp y Ecuagran. Estas recibían comisiones de hasta el 3 % por las inversiones que hacían sus clientes, los cuales lograban retornos de hasta un 10 %, según la contabilidad de Delcorp.

ABOGADO. Luis Cabezas-Klaere ha señalado que “se le ha informado que una parte importante de las letras de cambio de Ecuagran fue cancelada con recursos provenientes de la VI Emisión de Obligaciones de las compañías, conforme se encontraba previsto en los prospectos de oferta pública”.