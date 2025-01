Un decálogo de reformas que regirán en este 2025

Nuevo año, nuevas reglas. Este 2025 trae cambios tributarios y arancelarios que rigen, en su mayoría, a partir de este 1 de enero. Parte de las actualizaciones vienen desde el Servicio de Rentas Internas (SRI), por las últimas políticas tributarias impulsadas desde el Gobierno a lo largo del 2024, a través de nuevas leyes y acuerdos. Estas son las novedades:

TE PUEDE INTERESAR En un año, el Gobierno pagó más de $ 3.000 millones de deudas históricas

Salario básico a $ 470

1. A partir de este 1 de enero rige en el país el nuevo Salario Básico Unificado (SBU), de 470 dólares. Esto es 10 dólares más que en 2024 y responde a la decisión tomada por el Ministerio de Trabajo, luego de que el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, conformado por empleados y empleadores, no llegó a un acuerdo sobre el tema. La decisión tomó en cuenta la inflación, que para el año 2024 alcanzó un valor de 1,51 %.

El IVA al 15 %

2. Para este 2025 se mantiene el impuesto al valor agregado (IVA) al 15 %, según el Decreto Ejecutivo 470. Esta tarifa general fue modificada por el Gobierno en abril del año pasado, incrementando dos puntos porcentuales (del 13 % al 15 %). Solo por IVA en el 2024, el SRI recaudó más de 8.877 millones de dólares.

Declaración de IR

3. Este año, los trabajadores en relación de dependencia que ganen más de 12.081 dólares al año deberán declarar y pagar el impuesto a la renta (IR). La cifra base se dio a conocer a fines de diciembre, luego de que el SRI hizo una nueva actualización de las tablas donde establece la fracción exenta del pago de tributos para este nuevo año.

¿Dónde retirar dinero del 1 al 5 de enero 2025? Leer más

Exoneración de ISD

4. Desde hoy rige la exoneración del impuesto a la salida de divisas (ISD) por consumos o retiros realizados con tarjetas de crédito o débito desde el extranjero que no superen los 5.188,26 dólares al año. Esta medida se da para los ejercicios fiscales de los años 2025, 2026 y 2027. Es decir, durante los próximos tres años no pagarán el impuesto las personas que, de manera física o a través de internet, realicen pagos que no sobrepasen ese valor al año.

Arancel para carros

5. Este 1 de enero se aplica el segundo recorte de aranceles para la importación de carros chinos, gracias al Acuerdo de Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China. Por lo tanto, como el año pasado, los vehículos utilizados para la producción entrarán este 2025 con 0 % de arancel; mientras que los automóviles, SUV y camionetas que tienen un cilindraje de hasta 1.500 centímetros cúbicos tendrán un arancel del 34,7 %. En este grupo entran los dos vehículos más vendidos: Kia Soluto y Chevrolet Groove.

Por otro lado, los que tienen un cilindraje de más de 1.500 hasta 3.000 centímetros cúbicos realizarán el pago de un arancel del 36 %.

En promedio, cada año los aranceles a vehículos chinos bajarán 2,7 % y esta reducción contempla unas 1.836 subpartidas. En cuanto a los vehículos importados desde Europa, por el acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea (UE), vigente desde 2017, los camiones livianos, grandes y minibuses este año continuarán pagando arancel, pero esta vez menos: entre el 1,8 y el 7,3 %.

Carros usados

6. Quienes a partir de este año compren carros usados deberán pagar el impuesto a la transferencia de vehículos motorizados usados con el fin de formalizar la actividad, establecido en la Ley contra Lavado de Activos, conocida como Ley Antipillos, cuya tarifa podrá ser de hasta el 5%. Esto, en reemplazo del impuesto anterior, que era solo del 1 %. Es así que, por ejemplo, si se compra un carro usado de 65.000 dólares se pagará un valor de 1.400 dólares de impuesto.

Extinción de deudas

7. A través de la Ley de Alivio Financiero que entró en vigencia el pasado 9 de diciembre, el SRI extingue las deudas tributarias que no superen el salario básico unificado (de 2024, que es 460 dólares). Este beneficio aplica desde diciembre pasado para las deudas que estén en mora por más de un año, siempre que se haya demostrado que la administración tributaria realizó acciones de cobro o coactivas. Esta condonación, según ha mencionado en varias entrevistas el director del SRI, Damián Larco, representaría para el fisco unos $ 8 millones.

Fin de Año: Telefónicas recomiendan anticipar mensajes a seres queridos Leer más

Impuesto Rimpe

8. Se condonará la obligación tributaria del impuesto a la renta de los ejercicios fiscales 2022 y 2023 para los contribuyentes del Régimen Impositivo Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares (Rimpe), sin importar si han presentado o no la declaración correspondiente; es decir, para quienes tienen negocios con ingresos brutos de hasta 300.000 dólares al año. Esta medida también la trajo la Ley de Alivio Financiero e implicaría para el fisco unos 45 millones de dólares.

ISD para insumos

9. A partir de abril está previsto que las materias primas paguen una tarifa de ISD del 2,5 % . Hasta diciembre pasado se pagaba el 5 % de ISD, pero las empresas podían activar un crédito tributario, lo que le permitía al importador recuperar el 100 % de lo cancelado. Ahora, por una decisión de la Corte Constitucional, las empresas ya no tendrán esa opción, por lo que este impuesto se transformará en un costo adicional que se trasladaría al costo de productos comerciales comunes, según han advertido los empresarios. José Antonio Camposano, presidente del Directorio de Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador (Cordex), ha dicho que “será el consumidor quien termine pagando”.

No obstante, el Gobierno aplicará una excepción. En enero, febrero y marzo de este nuevo año, y de manera transitoria, se aplicará una tarifa del 0 % para 165 subpartidas productivas, que incluyen productos como polvo de aloe vera, aceite de hígado de bacalao, lactosa comestible y glucosa líquida. La medida responde al marco legal dispuesto en el Decreto Ejecutivo 468, que otorga al Ministerio de Economía y Finanzas la facultad de ajustar el ISD en función de parámetros técnicos y económicos y que, según el Gobierno, tiene como propósito beneficiar a sectores vinculados con la importación de materias primas esenciales para la industria nacional. Las importaciones relacionadas con el sector farmacéutico, como insumos y materias primas, también contarán con una tarifa del ISD del 0 %, pero, a diferencia del resto de subpartidas, gozarán de este beneficio por todo el año 2025.

Bienes de capital

10.En el Decreto Ejecutivo 468 no se menciona que los bienes de capital, es decir maquinaria y equipos necesarios para la producción, contarán con la reducción del ISD al 2,5%, por lo que estos bienes deben continuar pagando el 5 % de ISD sobre las importaciones. Si bien hasta el mes pasado las empresas cancelaban esta tarifa, este impuesto era deducido a través de crédito tributario para el pago del impuesto a la renta. Ahora, sin la opción, habrá un impacto económico negativo, sostienen los empresarios. “Un impuesto perverso que se ha convertido en una carga fiscal que representa más de 1.000 millones de dólares anuales extraídos del sector privado”, alerta la Cámara de Comercio de Guayaquil.

El SRI amplió los plazos de presentación de las declaraciones del IVA de octubre y noviembre de 2024, hasta el mes de enero de 2025.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ.