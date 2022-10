El Gobierno, con base en las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), asegura haber creado más de medio millón de empleos adecuados plenos, si la cifra se cuantifica de mayo de 2021 a septiembre de 2022. Frente a este anuncio, los expertos consultados por Diario EXPRESO señalaron que la cifra, si bien es positiva, aún no supera los niveles de prepandemia.

Tampoco, dicen, se puede hablar de creación de empleos, “cuando lo que se ha hecho es recuperar lo que se perdió por la crisis económica que dejó la COVID”, argumentó Byron Villacís, investigador en la Universidad de California - Berkeley y exdirector del INEC.

Los analistas no discuten que para saber cómo está el mercado laboral hay que ver con lupa las cifras del empleo adecuado pleno y el subempleo, y los resultados, reconocen, son buenos, pero estos cambios por ahora no son suficientes.

Tengo varios pacientes que han llegado a mi consultorio con el sistema nervioso central devastado y con enfermedades psicosomáticas, por pasar por la crisis de estar sin empleo y pese a que buscan una oportunidad no encuentran, en otros casos es porque les han bajado a la mitad su salario. Andrea Sánchez

​psicóloga

“Discrepo, aunque puede ser un asunto de interpretación, el usar en las cifras de ahora las palabras ‘creación de empleo’, cuando lo que hay es ‘recuperación de empleo’. Se puede hablar de creación cuando las cifras superen a las que hubo en 2019, antes de la pandemia”, detalló Villacís.

El presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, Santiago García, tampoco está de acuerdo con usar el verbo ‘crear’ en los números de empleos que existen ahora, y también indicó que la comparación debe ser con la situación antes de 2020.

La recuperación del empleo es positiva, mas no es suficiente y está en los márgenes del error de la encuesta. No es determinante para decir que hay una etapa nueva de creación de empleo. José Hidalgo,



director de Cordes

En esta misma línea, el analista económico Alberto Acosta Burneo dijo que en septiembre de 2014 había 3’414.023 personas con trabajo pleno, para 2019 fueron 3’228.032 y en septiembre de este año son 3’077.801.

“La recuperación es positiva, pero se requiere acelerar más este proceso. Aún no se superan las cifras ni del 2019, ni el año de la bonanza (2014)”, señaló Acosta.

Hay una lenta recuperación de empleo. Aún 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo adecuado. Para ello hace falta generar política pública que promueva el crecimiento económico sostenible. Carlos Loiza,



presidente de la Federación de las Cámaras de Comercio de Ecuador

Tampoco se ha recuperado el número de afiliados al Seguro Social. “Al momento hay 2,5 millones de afiliados en relación de dependencia. La cifra está por debajo del 4 % con relación al 2019. Importante señalar que durante la pandemia se perdieron aproximadamente 250.000 afiliaciones en relación de dependencia”, precisó Carlos Loiza, presidente de la Federación de las Cámaras de Comercio de Ecuador y de la Cámara de Comercio de Quito.

El criterio del director de la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes), José Hidalgo, no es diferente al de los otros expertos. “La recuperación del empleo es modesta, no llega a las cifras de septiembre de 2019, que ya mostraba una tasa por debajo del 40 % de la población económicamente activa”.

Soy ingeniera ambientalista y no encuentro trabajo, porque tengo 53 años de edad y no tengo la palanca que me permita a ingresar a una empresa del Estado. Es necesario que el Gobierno se asegure de que las empresas no Cinthya Maldonado

​Persona que busca trabajo

Hidalgo abrió un paréntesis en su opinión para hacer una observación: las cifras se leen interanualmente, en este caso de septiembre a septiembre, para evitar las distorsiones que se pueden dar por temas estacionales. Por ejemplo, las estadísticas del empleo no son iguales en septiembre que en diciembre; tampoco es lo mismo septiembre que mayo. “Entonces el empleo adecuado pleno en septiembre de este año frente a septiembre de 2021 crece algo más de 200.000 puestos de trabajo, pero según el INEC no es un cambio estadísticamente significativo”.

Hidalgo, al igual que los otros expertos, analizó que existe la necesidad de que el Gobierno avance en el proyecto de reforma laboral y esto demanda que la Asamblea Nacional lo discuta de manera responsable y madura.

Llevo un año sin empleo, no he podido estudiar en la universidad porque no obtuve cupo. Soy joven y no encuentro oportunidad de trabajo. En mi desespero acepté ser recepcionista en un edificio, pero me tuve que retirar porque no me pagaron al mes y no me firmaron contrato. Cuando me pagaron me dieron solo 230 dólares, por trabajar de lunes a domingo más de 8 horas. Entonces pido al Gobierno que realice más controles y que promueva más bolsas de trabajo. No es posible que se explote a las personas que están desesperadas buscando trabajo. Richard Vaca

Persona que busca trabajo

En este sentido, la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) ha propuesto 43 reformas al Código de Trabajo, lo que impulsaría la creación de empleo de calidad, defendió Juan Carlos Díaz-Granados, director de la CCG. Agregó que un 84 % de los empleos se crearon en el sector privado. “En ese sentido, la generación de estos nuevos empleos es un trabajo en conjunto. Sin embargo, todavía hace falta más inversión y mayor flexibilidad para poder alcanzar las metas propuestas”.

En las cifras del subempleo también se aprecia una modesta mejora: pasó del 22,7 % al 20,3 %. Mientras que el desempleo bajó de una tasa del 4,9 % al 4,1 %. Sin embargo, el otro empleo no pleno creció del 27,6 % al 29,2 %, comparando septiembre de 2021 con septiembre de 2022.

POBREZA El presidente Lasso dijo que en menos de año y medio 750.000 hogares han salido de la pobreza y hay casi 140.000 nuevos afiliados al IESS.

Acerca de esta última cifra Díaz-Granados dijo que el empleo no pleno incluye a las personas que trabajan menos de 40 horas a la semana, ganan menos del básico y no tienen disponibilidad para trabajar más horas. “La variación interanual de septiembre a septiembre no es significativo. En ambos períodos, 3 de cada 10 ecuatorianos se encuentran en la categoría de otro empleo no pleno”.