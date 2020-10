Los datos del INEC generan críticas, pero pocas soluciones

No es la primera vez que la estadística oficial está en tela de duda. Las cifras de empleo, deuda pública o crecimiento económico han despertado incredulidad en este y el anterior Gobierno. Esta vez el escenario laboral que se pinta no cuadra con la realidad que viven miles de ecuatorianos y eso ha generado críticas de analistas, asambleístas y empresarios. No todos se pronunciaron.

Ayer, el presidente de la República, Lenín Moreno, se refirió a las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). “Estamos en el camino correcto! En tres meses el desempleo cayó a la mitad, el empleo adecuado se duplicó, y más de 800.000 personas salieron del desempleo. ¡En el sector construcción el empleo creció 7 veces!”.

Infografía. Expreso.

Para Silverio Durán, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción (Camicon), las afirmaciones gubernamentales no son reales y hay un manejo político de las cifras. Hay una recuperación en el sector, dijo Durán, pero no en el nivel que se señala las cifras oficiales.

“Hubo una caída de un 40 % (en el sector de la construcción) y luego hubo una mejoría del 5 %”, aseguró Durán.

Según el último Estudio Mensual de Opinión Empresarial del Banco Central del Ecuador (BCE), en agosto de 2020, el personal ocupado en el sector de la construcción disminuyó en 1,7 % con relación a julio y según las expectativas empresariales para septiembre se esperaría que el personal ocupado disminuya en 0,1 %.

El asambleísta Bairon Valle, de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, aseguró que los datos contradicen a lo que los ciudadanos viven en las calles. Por esa razón, aseguró que se analiza llamar al Legislativo al ministro de Trabajo, Andrés Isch, y a funcionarios del INEC para que expliquen las cifras.

Para el exdirector del INEC Byron Villacís, las estadísticas presentadas el jueves pasado por el INEC no son comparables con los datos de mayo-junio, que fueron obtenidos a través de encuestas telefónicas.

Además, Villacís señala que se recogieron menos datos de Quito. En esta ocasión, se realizaron más encuestas en Machala y Ambato que en la capital del país. También los hogares más encuestados fueron de estratos altos, que es el más pequeño del país, dijo Villacís.

Asambleístas

Ayer, EXPRESO buscó contactar a asambleístas de diversas bancadas para hablar sobre las cifras de empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), pero no atendieron el teléfono. Se efectuaron llamadas a César Rohon, Esteban Albornoz, Patricio Donoso, Verónica Arias y Carlos Bergman. La consulta giraba en torno a las acciones que se pueden emprender para obtener cifras más transparentes.