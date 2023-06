Una historia de superación es la que cuenta Darwin Rosales a Diario EXPRESO. Empezó limpiando baños y ahora es un empresario de éxito que maneja un grupo empresarial de 20 de compañías, con domicilio en Cuenca, la principal es la elaboración de carrocería para buses. Su determinación lo ayudó a aprender a ser un líder empresarial al andar, en la práctica. Su universidad ha sido la vida. Sus maestros expertos en mecánica y elaboración de carrocería que estuvieron dispuestos a enseñarle.

- ¿Cómo nació su negocio?

- Nació en 1993 en Cuenca, somos de Latacunga, fundamos un pequeño taller artesanal para elaborar carrocería con mi hermano Jorge. Antes fuimos empleados en una empresa que elabora carrocería.

- ¿Cómo aprendió el arte de elaborar carrocerías?

- Ingresé a trabajar en una empresa que hacía carrocerías en Latacunga, era el joven que hacía la limpieza. Tenía 18 años de edad, y como era curioso siempre veía lo que hacían los maestros, entonces pedí que me enseñen y luego de terminar mis tareas me ofrecía a ayudarlos, así en poco tiempo me pusieron de oficial; no pasó mucho tiempo que ya me confiaban hacer el trabajo como principal, así aprendí y en tres años de práctica llegué a ser jefe en la elaboración de carrocería. Pero, con mi hermano soñábamos con tener nuestro propio negocio. Así que nos decidimos a migrar a Cuenca y allí empezar con un pequeño taller.

Taller.- El primer local de lo que 30 años después es el grupo Olímpica Corp. Cortesía

- ¿Por qué seleccionaron Cuenca?

- Porque era de donde más se hacían pedido de carrocería para buses urbanos e intercantonal. Nos ayudó que pronto vino el periodo en que las cooperativas de transportes renovaron sus flotas. Ecuador ahora es uno de los países que renueva los buses con frecuencia, acá no se ven transportes muy viejos rodando por las vías.

- ¿Con qué capital inició el taller artesanal?

- Sin capital propio, con crédito y con el dinero que daban por adelantado los clientes. Nos pagaban por adelantado y así teníamos para comprar los materiales. Ganamos mercado por la calidad y porque siempre cumplimos con la entrega en la fecha prometida. Luego hicimos un préstamo al banco y compramos más máquinas, empezamos a crecer.

Empresa.- Los buses antes de que se inicie la elaboración de la carrocería. Cortesía

- ¿Al inicio qué cantidad de carrocerías hacían para los buses y cuántos empleados eran?

- Iniciamos trabajando tres personas, luego fuimos 21 y ahora que somos 300 empleados entre todas las empresas que administra Olímpica Corp. Al inicio hacíamos 3 carrocerías al mes, luego llegamos a hacer hasta 22 mensuales; después de la pandemia el sector no está plenamente recuperado y se hacen unos 8 por mes. Ahora tenemos un plan para elaborar más de 500 carrocerías para carros pesados y livianos entre el 2023 y 2025.

- ¿Qué plan tienen para llegar a esa meta?

- Vamos a abaratar costos, mandamos a hacer a China nuestro propio chasis; porque los clientes ya no tienen la misma cantidad de pasajeros que antes, sus ingresos ahora son la mitad de antes de la pandemia. Por eso buscamos bajar el precio del bus en un 20 %. Un bus cuesta unos 125.000 dólares y la meta es venderlo en 100.000 dólares.

Labor.- El personal de Olímpica elaborando la carrocería de un bus. Cortesía

- ¿Harán buses eléctricos?

- Eso implica contar con una tecnología que todavía no hemos adquirido, pero en cinco años vamos a planificar ello.

- ¿Qué inversión están haciendo en este año?

- Son 12 millones de dólares, hemos adquirido camiones de la marca DFAC.

- ¿Tiene planes de exportar?

- A largo plazo sí, queremos empezar por exportar a Perú.

- ¿Cuál es la proyección de venta del 2023?

- Es de 135 millones de dólares, pero es de todas las 20 empresas que administra Olímpica Corp., entre esas están dos líneas de producción para carrocerías, talleres para elaboración de piezas y partes para buses. Las nuevas líneas del negocio automotor incluyen la comercialización e importación de vehículos livianos y pesados, accesorios y repuestos. También dan financiamiento. En el 2022 las venta fueron de 95 millones de dólares y en el 2021 fueron de 25 millones de dólares.

- ¿Qué otros proyectos tienen?

- Crear dos fundaciones. Una para atender a las mascotas y la otra es para ayudar a los niños.

- ¿Cuáles son las claves para su éxito?

- La constancia, la unión y la responsabilidad. Eso nos ayudó a superar el cambio de sucre a dólar, el congelamiento bancario y la pandemia; de los tres el golpe más duro fue el de la COVID-19. Pero aquí el logro es que no despedimos a nadie.

Ejecutivos.- Darwin Rosales, presidente de Olímpica Corp. junto a dos de sus cuatro hijas. Cortesía

- ¿Sus hijos se han sumado al trabajo de la empresa?

- Sí, tengo cuatro hijas que las puse primero como secretarias y para que hagan mandados. Quería que inicien desde abajo, para que conozcan todo el trabajo del grupo de empresas. Ahora son un gran apoyo para mí y para la empresa.

