Cuántas casas puede “donar” una empresa: simulación del beneficio tributario

La Asamblea Nacional aprobó el pasado 30 de marzo la nueva reforma tributaria que permite a las empresas donar casas destinadas a familias de bajos ingresos para así poder descontar hasta el 30% del Impuesto a la Renta causado, con un beneficio equivalente al 100% del valor donado.

La medida forma parte de un paquete de incentivos impulsado por el Gobierno para enfrentar el déficit habitacional del país (que supera las 700.000 viviendas) y está incluida en la Ley de Régimen Tributario Interno. Este incentivo será temporal, aplicándose entre los períodos fiscales 2026 y 2029, según lo ha establecido el Gobierno del presidente Daniel Noboa.

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Pero, ¿cuántas casas puede “donar” una empresa?

Según lo ha establecido la reforma, no existe un número máximo de casas que una empresa puede donar bajo este incentivo tributario. El límite no es cuantitativo, sino tributario, es decir, depende de cuánto puede deducir o usar como beneficio fiscal.

El límite real es cuánto impuesto puede ahorrarse la empresa, ya que depende del impuesto a la renta causado por la compañía y el costo de las viviendas donadas. Es decir, una empresa puede donar todas las casas que quiera, pero solo podrá descontar hasta el 30% de su Impuesto a la Renta.

Por ejemplo, supongamos que el costo de la vivienda donada por la empresa es de $25.000 y el Impuesto a la Renta causado por esa misma compañía es de $100.000. La ley dice que el tope del beneficio es de 30% del impuesto causado, es decir de $30.000.

Es así que la empresa podrá descontar $25.000 del impuesto a pagar, pero aún le quedarán por pagar $75.000.

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¿Qué tipos de casas son las donadas?

Las viviendas donadas deben pertenecer a los segmentos 1 y 2 de interés social, que incluyen casas cuyo valor oscila entre $21.208 y $30.838, dependiendo de si se construyen en terrenos privados o estatales. Estas unidades serán entregadas a familias en situación de pobreza, vulnerabilidad o con subsidio parcial, según lo establecido en la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social.

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