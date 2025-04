Crisis del maíz en Ecuador: vías cerradas y quejas por importación fuera de plazo

Un grupo de maiceros tienen cerrada dos carreteras, la una es la vía Buena Fe - Santo Domingo y la otra, La Unión en Esmeraldas este miércoles 2 de abril de 2025. Los productores reclaman que los industriales están pagando el quintal entre 10 y 12 dólares, cuando el precio mínimo de sustentación es de 16,50 dólares.

Otro de los reclamos es por la llegada del barco Gladiador con unas 17.000 toneladas del grano importado desde Argentina. La queja es porque la norma permite que llegue el maíz extranjero solo hasta el 28 de febrero, para no afectar la cosecha que empieza entre abril y mayo.

"Ese maíz todavía no está nacionalizado, por lo tanto hasta que se haga ese trámite va a salir al mercado para competir con el grano ecuatoriano. Lo que pueda pasar es que la industria diga que tiene los silos llenos y no quiera comprar la cosecha o van a querer menos de lo que ahora están cancelado, que es entre 10 y 12 dólares por el quintal, cuando el precio mínimo de sustentación es de 16,50 dólares", dijo a Diario EXPRESO José Luis García, coordinador de la Defensa de los Agricultores.

Todavía no se fija el precio del maíz en 2025

Los productores de maíz también se quejan de que el Ministerio de Agricultura todavía no ha fijado el nuevo precio mínimo de sustentación, que según ellos debe ser de 20,63 dólares. Un precio que los industriales no aceptan, porque el quintal del grano importado pagando aranceles cuesta 15 dólares, además que si se encarece el costo del alimento que es para animales como pollos y cerdos, la carne también se encarecería. Entonces, hay que llegar a un acuerdo que no afecté a nadie en la cadena, ni siquiera al cliente final.

Los agricultores se van a reunir la mañana de este 4 de abril con el ministro de Agricultura en Guayaquil. "Solo esperamos llegar a un acuerdo con la verdad por delante y no con mentira", opinó Rodrigo Cueva, productor de maíz.

