La banca de Ecuador inicia el año con el desafío de seguir expandiendo su presencia en el mercado, aun cuando las condiciones financieras para colocar crédito son adversas. Ángelo Caputi, presidente de Banco Guayaquil, analiza el escenario complicado que, asegura, puede llegar a revertirse a mediano plazo solo si el país decide cambiar la forma en cómo fija sus tasas.

- Este año arrancó con la advertencia de que la colocación de créditos se desacelerará en Ecuador, por el encarecimiento del financiamiento externo. ¿Qué tan preocupante puede ser esta situación?

- El año pasado, a la banca en general le fue muy bien, porque logró cerrar con una expansión de crédito de alrededor del 15 %, que es una cifra muy superior a lo que ha crecido el PIB de Ecuador (3 %)...pero en el segundo semestre esa gran expansión empezó a ser menor, pero por la incertidumbre del costo externo de financiamiento, generado por los efectos de la guerra de Ucrania y por el aumento, nunca antes registrado, de la tasa internacional de la FED americano que pasó de 0,30 % a casi 4,25 %. Eso se mantiene y lo que se estima es que pueda subir más y si eso es así, obviamente seguirá restringiendo los flujos de capitales internacionales hacia los países emergentes y el Ecuador no es una diferencia en ese sentido.

- Pero cuál es el efecto que ya se empieza a ver. Sobre todo con un riesgo país que no para de crecer y que ya supera los 1.400 puntos.

- Por el crédito externo y el local estamos pagando una tasa que casi se ha duplicado, pagábamos un 4, 5 % y hoy está por el 9 %. Algo que definitivamente afecta porque eso, también considerando el riesgo país, nos impide traer recursos y prestarlo por ejemplo al sector corporativo. Esto porque en el país se aplica un techo a las tasas que no permite hacer un margen entre el costo de ese dinero captado afuera y el dinero entregado al sector corporativo. Lo que demuestra que este esquema de medición de tasas, que en otros países se aplica según el riesgo de cada cliente, acá no está funcionando como quisiéramos. El riesgo ahora de todo esto es que, si no vienen esos recursos en un momento determinado, probablemente este año no crezcamos al 15 %, sino al 7 %, eso es básicamente lo que podría ajustarse algo la economía, o si mañana podemos traer algún dinero, se destinaría a operaciones, pero definitivamente más caro.

La propuesta es llegar a tener una tasa diferente para un segmento donde nadie opera

- Usted ha dicho que este efecto que vivimos se da sobre todo por la forma de establecer tasas a los créditos. Pero el modificar esta tasa (según el nivel de riesgo de cada cliente) es un pedido que lleva años, ¿por qué no se lo ha hecho?

- Siempre está en manos de las autoridades resolver lo que probablemente está generando una distorsión, pero también la pregunta es qué queremos. Yo creo que el Ecuador debería revisar sus niveles de bancarización. En 20 años hemos logrado entre un 30 y 35 %, cuando Panamá tiene el 100 %, Chile tiene el 80 y pico, Perú el 56, Colombia tiene el 65. Por este tema también es necesario que se fije una tasa pero según el riesgo de cada persona, porque muchas personas, por ese factor (que no se toma en cuenta) hoy están quedando fuera del crédito formal y se financian con la supuesta ayuda de chulqueros a tasas del 20 % , pero mensuales. Si podemos tener esa reforma y con ello lograr una tasa especial para ellos, probablemente podamos bancarizar dos millones más de ecuatorianos, hacer que tengan más acceso. Eso hoy sería más fácil porque ya la bancarización no depende del nivel de oficinas, hoy se lo puede hacer con el nivel de digitalización que tenemos. El gran reto es suplantar o reemplazar el crédito que dan los chulqueros.

- ¿Cómo ayudaría esta era de la digitalización?

- En 2016 con la APP de Banco de Guayaquil teníamos 117.000 transacciones, a diciembre del año pasado hemos llegado a 5,6 millones de transacciones. Hoy, a través de estos esquemas, de celular o computadora, perfectamente se puede generar esta relación bancaria, pero hay que pensar en las personas que bien podrían acceder a una tasa de riesgo diferente pero que les permita ser infinitamente más barata que lo que hoy existe en el mundo de los chulqueros.

- Banco Guayaquil creció el año pasado un 17 % en la colocación de créditos, y un 28 % en el segmento del microcrédito, pero uno podría pensar que aplicando esta fórmula, que mide el riesgo, este segmento podría verse afectado. El microcrédito es el que hoy en día paga las tasas más altas.

- Eso lo paga un segmento relativamente menor, pero hay un segmento mucho más grande afuera que podría recibir los beneficios de un sistema formal. El que ya está hoy dentro del sistema y el sistema lo financió, ya aceptó ese riesgo. No debería cambiar. Esto no es para las personas que ya tienen crédito sino para las nuevas que no han podido acceder. ...Accederían a una tasa mayor, pero muchos de ellos, después de 9 meses, podrían llegar a mejorar su ‘score’ e ir bajando esa tasa en función en que se vayan convirtiendo en buen pagador. Yahí probablemente entran 5 bancos a financiarlo, al principio fue uno, el que tomó la punta de la pirámide del riesgo. La expansión que queremos debería comenzar por aquí, en cómo lograr esta bancarización.

La banca está haciendo grandes esfuerzos para frenar operaciones sospechosas

- La idea siempre será creer en captación de dinero y aquí es necesario analizar otro tema. Qué filtros están aplicando con el dinero ilegal. El Grupo de Acción Financiera en Latinoamérica (Gafilat) sacó hace poco un estudio sobre las operaciones sospechosas de Ecuador. Ahí se dice que el 62 % justamente salen del sistema bancario.

- Yo creo que la banca hace un gran esfuerzo en el tema. Nosotros, particularmente, por lo menos cada semana reportamos operaciones inusuales a UAFE (Unidad de Análisis Financiero y Económico) para que ellos intervengan, porque nosotros no somos jueces, pero en algunas ocasiones hemos decidido hasta cerrar cuentas. Se está actuando.

- ¿Y este número de casos sospechosos ha aumentado en el contexto de inseguridad que vivimos?

- Para nada, en nuestro caso ha bajado, justamente por las políticas de seguridad que se implementan. Tocamos madera en ese sentido, pero creo que esto es igual como cuando un ladrón quiere robar, va a buscar la casa que no tiene una reja. Si ven que en Banco Guayaquil hay buen control y buenas rejas, probablemente por eso no vienen tanto.